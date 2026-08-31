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Портиников заявив, що Путін "грішить" дружбою з "українським націоналістом"

Віталій Портников розповів про ставлення Путіна до Віктора Медведчука.

31 серпня 2026, 22:50
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Slava Kot

Український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников звернув увагу на суперечність у ставленні Володимира Путіна до Віктора Медведчука. За його словами, російський диктатор свого часу сприймав Медведчука як українського політика, який, попри проросійські погляди, визнавав існування незалежної України.

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Віталій Портников в інтерв’ю Євгену Кисельову заявив, що для Путіна принциповим є не стільки мовне чи політичне позиціонування українських діячів, скільки саме визнання права України на окреме існування.

"Умовно кажучи, російськомовний Арестович може викликати таке ж роздратування, як україномовний Портников, тому що, при всіх своїх спробах приєднатися до "руского міра", він не відмовляв Україні в праві на існування", — сказав оглядач.

За словами Портникова, у період своєї політичної діяльності в Україні Медведчук виступав за збереження української держави, оскільки саме в її політичній системі прагнув отримувати вплив і посади. 

"Для Путіна це було блюзнірством, бо він вважав, що Медведчук, якщо є його другом, має розуміти, що Україна — це "вигадка" австрійського Генштабу", — вказує Портников.

Журналіст зазначив, що після обміну та повернення до Росії Медведчук почав публікувати матеріали, у яких заперечує існування української держави та українського народу. Саме цю зміну позиції Портников вважає показовою. На його думку, вона демонструє, наскільки відрізняються уявлення Кремля про "проросійського" українського політика від вимог російської ідеології, яка заперечує окрему українську політичну та національну ідентичність.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що Портников назвав зустріч, після якої Путін вирішив напасти на Україну.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=O-dfM1Qqs0k&source_ve_path=MjM4NTE&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.dialog.ua%2F
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