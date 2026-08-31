Портиников заявил, что Путин "грешит" дружбой с "украинским националистом"

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников обратил внимание на противоречие в отношении Владимира Путина к Виктору Медведчуку. По его словам, российский диктатор в свое время воспринимал Медведчука как украинского политика, несмотря на пророссийские взгляды, который признавал существование независимой Украины.

Портников объяснил, почему Путин считал Медведчука националистом

Виталий Портников в интервью Евгению Киселеву заявил, что для Путина принципиально не столько языковое или политическое позиционирование украинских деятелей, сколько именно признание права Украины на отдельное существование.

"Условно говоря, русскоязычный Арестович может вызвать такое же раздражение, как украиноязычный Портников, потому что при всех своих попытках присоединиться к "русскому миру" он не отказывал Украине в праве на существование", — сказал обозреватель.

По словам Портникова, в период своей политической деятельности в Украине Медведчук выступал за сохранение украинского государства, поскольку именно в его политической системе стремился получать влияние и должности.

"Для Путина это было кощунством, потому что он считал, что Медведчук, если его друг, должен понимать, что Украина — это "выдумка" австрийского Генштаба", — указывает Портников.

Журналист отметил, что после обмена и возвращения в Россию Медведчук начал публиковать материалы, в которых отрицает существование украинского государства и украинского народа. Именно это изменение позиции Портников считает показательным. По его мнению, она демонстрирует, насколько отличаются представления Кремля о "пророссийском" украинском политике от требований российской идеологии, отрицающей отдельную украинскую политическую и национальную идентичность.

Ранее портал "Кометнари" сообщал, что Портников назвал встречу, после которой Путин решил напасть на Украину.