Портиников заявил, что Путин "грешит" дружбой с "украинским националистом"

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Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников обратил внимание на противоречие в отношении Владимира Путина к Виктору Медведчуку. По его словам, российский диктатор в свое время воспринимал Медведчука как украинского политика, несмотря на пророссийские взгляды, который признавал существование независимой Украины.
Портников объяснил, почему Путин считал Медведчука националистом
Виталий Портников в интервью Евгению Киселеву заявил, что для Путина принципиально не столько языковое или политическое позиционирование украинских деятелей, сколько именно признание права Украины на отдельное существование.
По словам Портникова, в период своей политической деятельности в Украине Медведчук выступал за сохранение украинского государства, поскольку именно в его политической системе стремился получать влияние и должности.
Журналист отметил, что после обмена и возвращения в Россию Медведчук начал публиковать материалы, в которых отрицает существование украинского государства и украинского народа. Именно это изменение позиции Портников считает показательным. По его мнению, она демонстрирует, насколько отличаются представления Кремля о "пророссийском" украинском политике от требований российской идеологии, отрицающей отдельную украинскую политическую и национальную идентичность.