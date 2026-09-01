Зеленский объявил о закрытии неба над Россией: что это значит

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил международные авиакомпании, страховщиков и другие структуры о резком росте опасности гражданской авиации в воздушном пространстве России. По его словам, из-за активности беспилотников российское небо фактически перестает быть безопасным для полетов.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении 1 сентября призвал авиакомпании учитывать новые риски, в том числе во время полетов в крупнейшие российские аэропорты.

"Российское небо становится полностью опасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой – ни одному гражданскому самолету. Просто дроны в небе России будут так, что надо это считаться. Хотя российские власти об этом не сообщают, как положено, но российское небо де-факто будет закрываться: война, развязанная Россией, закрывает ее небо", — заявил президент о закрытии неба над РФ.

По словам Зеленского, Украина не ставит своей целью наносить ущерб гражданским самолетам. В то же время он подчеркнул, что из-за войны, которую начала Россия, воздушное пространство страны-агрессора становится все более опасным.

"Когда к нам обращались США, чтобы мы не наносили удары по Москве и Санкт-Петербургу, мы взяли паузу, а нас атаковали. Когда наши партнеры будут обращаться к нам с целью переговоров, мы готовы обеспечить время отсутствия боевых действий в небе над россией. Но сейчас небо над россией используется украинскими беспилотниками, а не гражданской авиацией, пока идет война", — сообщил Зеленский.

Президент призвал иностранных дипломатов донести эту информацию до своих правительств, а также обратить внимание на риски авиакомпаний, продолжающих выполнять рейсы в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные российские направления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на заявление Путина о "конце войны" и раскрыл его реальные планы.

Также "Комментарии" писали, что Портиников заявил, что Путин "грешит" дружбой с "украинским националистом".