Зеленский объявил о закрытии неба над Россией: что это значит

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил международные авиакомпании, страховщиков и другие структуры о резком росте опасности гражданской авиации в воздушном пространстве России. По его словам, из-за активности беспилотников российское небо фактически перестает быть безопасным для полетов.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в вечернем обращении 1 сентября призвал авиакомпании учитывать новые риски, в том числе во время полетов в крупнейшие российские аэропорты.
По словам Зеленского, Украина не ставит своей целью наносить ущерб гражданским самолетам. В то же время он подчеркнул, что из-за войны, которую начала Россия, воздушное пространство страны-агрессора становится все более опасным.
Президент призвал иностранных дипломатов донести эту информацию до своих правительств, а также обратить внимание на риски авиакомпаний, продолжающих выполнять рейсы в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные российские направления.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на заявление Путина о "конце войны" и раскрыл его реальные планы.
Также "Комментарии" писали, что Портиников заявил, что Путин "грешит" дружбой с "украинским националистом".