Зеленський озвучив тривожний прогноз: до чого готується Путін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін може вдатися до нової масштабної мобілізації в Росії, що стане викликом не лише для України, а й для всієї Європи. На його думку, це може стати початком світової війни.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами розповів, що Путін неодноразово уникав оголошення мобілізації, побоюючись втратити підтримку населення. Однак президент вказує, що мобілізація в РФ може почати нову війну.

"Мобілізація – це точно втрачені рейтинги у лідера РФ. Він тільки через це її не робив. Повірте, платити великі гроші за контракти точно вони не хотіли. Але вони на це пішли. Уявіть собі, яка ціна захисту його особистого рейтингу. І тому, якщо буде мобілізація, – то це виклик Європі. Він почне велику війну", — сказав Зеленський.

На думку президента, Путін потребує нових успіхів, які міг би показати своєму суспільству, адже у війні проти України Кремль вичерпав можливості для реальних досягнень. За словами Зеленського, Путін все, що він міг “продати”, він уже “продав”. Тепер російський диктатор продає брехню, що начебто може чогось досягти.

"А де можуть бути швидкі його успіхи? Дивіться на мапу Європи. Де будуть швидкі успіхи, туди він і піде, якщо буде мобілізація. Це точно. А для чого йому мобілізувати мільйони? Є великий ризик, що Путін піде реально у світову війну", — пояснив Зеленський.

Президент також наголосив, що єдиний спосіб зменшити ризики розширення війни, це посадити Путіна за стіл переговорів. За словами Зеленського, російський диктатор особисто боїться припинення вогню, оскільки повернутися до активних бойових дій після цього буде складно навіть для нього.

