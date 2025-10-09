Зеленский озвучил тревожный прогноз: к чему готовится Путин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к новой масштабной мобилизации в России, что станет вызовом не только Украине, но и всей Европе. По его мнению, это может стать началом мировой войны.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время встречи с журналистами рассказал, что Путин неоднократно уходил от объявления мобилизации, опасаясь потерять поддержку населения. Однако президент отмечает, что мобилизация в РФ может начать новую войну.

"Мобилизация – это точно потерянные рейтинги у лидера РФ. Он только из-за этого ее не делал. Поверьте, платить большие деньги за контракты точно они не хотели. Но они на это пошли. Представьте себе, какова цена защиты его личного рейтинга. И потому, если будет мобилизация, – это вызов Европе. Он начнет большую войну", — сказал Зеленский.

По мнению президента, Путин нуждается в новых успехах, которые мог бы показать своему обществу, ведь в войне против Украины Кремль исчерпал возможности реальных достижений. По словам Зеленского, Путин все, что он мог продать, он уже продал. Теперь российский диктатор продает ложь, что вроде бы может чего-нибудь достичь.

"А где могут быть быстрые его успехи? Смотрите на карту Европы. Где будут быстрые успехи, туда он и пойдет, если будет мобилизация. Это точно. А зачем ему мобилизовать миллионы? Есть большой риск, что Путин уйдет реально в мировую войну", – пояснил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что единственный способ снизить риски расширения войны, это посадить Путина за стол переговоров. По словам Зеленского, российский диктатор лично боится прекращения огня, поскольку вернуться к активным боевым действиям после этого будет сложно даже для него.

