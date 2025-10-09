Україна номінує Трампа на Нобелівську премію миру: Зеленський назвав одну умову

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, але лише якщо йому вдасться досягти реального припинення вогню у війні, розв’язаній Росією проти України.

Україна готова висунути Трампа на Нобелівську премію миру. Фото з відкритих джерел

На зустрічі з журналістами 8 жовтня Зеленський відповів на запитання про можливе висунення Трампа на найпрестижнішу мирну нагороду світу. Президент наголосив, що готовність Києва підтримати цю ідею безпосередньо залежатиме від конкретного результату, а саме зупинення бойових дій.

"І якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Київ розраховує на активну роль Сполучених Штатів у закінченні війни та відновленні миру в Європі.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що саме він здатен “закінчити війну в Україні за 24 години”, однак згодом президент США висловив розчарування через небажання Путіна йти до миру. Політик також часто згадує свій “внесок у світовий мир”, стверджуючи, що допоміг завершити “сім війн”, хоча подібні заяви неодноразово викликали скепсис.

Як присуджують Нобелівську премію миру

Нобелівська премія миру щороку присуджується тим, хто зробив “найбільший внесок у братерство між народами, скорочення постійних армій або сприяння мирним конгресам”.

Висунення кандидатів триває до лютого, а короткий список затверджується в березні. Остаточне рішення ухвалює Норвезький Нобелівський комітет, який оголошує ім’я лауреата 10 жовтня, у переддень річниці смерті засновника премії Альфреда Нобеля. Сама церемонія нагородження проходить 10 грудня в Осло, а список номінантів традиційно залишається засекреченим протягом 50 років.

