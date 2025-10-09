Украина номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира: Зеленский назвал одно условие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, но только если ему удастся добиться реального прекращения огня в войне, развязанной Россией против Украины.

Украина готова выдвинуть Трамп на Нобелевскую премию мира. Фото из открытых источников

На встрече с журналистами 8 октября Зеленский ответил на вопрос о возможном выдвижении Трампа на самую престижную мирную награду мира. Президент подчеркнул, что готовность Киева поддержать эту идею будет напрямую зависеть от конкретного результата, а именно остановки боевых действий.

"И если Трамп даст возможность такого прекращения огня миру, прежде всего украинцам, да, его нужно номинировать на Нобелевскую премию. Будем номинировать от Украины", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Киев рассчитывает на активную роль Соединенных Штатов в окончании войны и восстановлении мира в Европе.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что именно он способен "окончить войну в Украине за 24 часа", однако впоследствии президент США выразил разочарование из-за нежелания Путина идти к миру. Политик также часто вспоминает свой "вклад в мировой мир", утверждая, что помог завершить "семь войн", хотя подобные заявления неоднократно вызывали скепсис.

Как присуждают Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается тем, кто внес "наибольший вклад в братство между народами, сокращение постоянных армий или содействие мирным конгрессам".

Выдвижение кандидатов продолжается до февраля, а краткий список утверждается в марте. Окончательное решение принимает Норвежский Нобелевский комитет, объявляющий имя лауреата 10 октября, в канун годовщины смерти основателя премии Альфреда Нобеля. Сама церемония награждения проходит 10 декабря в Осло, а список номинантов традиционно остается засекреченным в течение 50 лет.

