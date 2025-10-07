Путін сам захоче закінчити війну: яка загроза нависла над Росією

Російський диктатор Володимир Путін сам буде змушений шукати вихід із війни проти України, якщо жителі Москви та Санкт-Петербурга відчують справжні наслідки бойових дій. У разі його бездіяльності російські еліти можуть почати пошук заміни режиму. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Коментуючи слова президента США Дональда Трампа, який повідомив, що він майже погодився передати Україні ракети Tomahawk, Коваленко іронічно зауважив, що російський диктатор сприяє "веселому життю" для росіян.

"Томагавки, а ще ж балістика… Оце путін, звісно, веселе життя для росіян підготував", — зазначив Коваленко.

Коваленко наголосив, що поки більшість росіян не стикаються з війною безпосередньо, у Кремля залишається можливість маніпулювати суспільною думкою. Але ситуація може змінитися, якщо наслідки відчують головні центри в РФ.

"Памʼятайте одну істину — як тільки війну повноцінно відчують москва і пітєр, причому стабільно, це означатиме або пошук заміни путіну елітами та вихід з війни, принаймні тимчасовий, або ж сам путін зробить все для того, аби припиняти війну", — зазначив керівник ЦПД.

За словами Коваленка, навіть якщо Путін спробує шантажувати світ ядерною зброєю, його можливості вже суттєво обмежені. Він наголосив, що Росія поступово перетворилася на "сировинний придаток Китаю" і більше не має повноцінної геополітичної ваги.

