Путін сам захоче закінчити війну: яка загроза нависла над Росією
НОВИНИ

Путін сам захоче закінчити війну: яка загроза нависла над Росією

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Путін сам шукатиме вихід із війни, якщо мешканці Москви та Санкт-Петербурга відчують її наслідки.

7 жовтня 2025, 17:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Російський диктатор Володимир Путін сам буде змушений шукати вихід із війни проти України, якщо жителі Москви та Санкт-Петербурга відчують справжні наслідки бойових дій. У разі його бездіяльності російські еліти можуть почати пошук заміни режиму. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Путін сам захоче закінчити війну: яка загроза нависла над Росією

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Коментуючи слова президента США Дональда Трампа, який повідомив, що він майже погодився передати Україні ракети Tomahawk, Коваленко іронічно зауважив, що російський диктатор сприяє "веселому життю" для росіян.

"Томагавки, а ще ж балістика… Оце путін, звісно, веселе життя для росіян підготував", — зазначив Коваленко.

Коваленко наголосив, що поки більшість росіян не стикаються з війною безпосередньо, у Кремля залишається можливість маніпулювати суспільною думкою. Але ситуація може змінитися, якщо наслідки відчують головні центри в РФ.

"Памʼятайте одну істину — як тільки війну повноцінно відчують москва і пітєр, причому стабільно, це означатиме або пошук заміни путіну елітами та вихід з війни, принаймні тимчасовий, або ж сам путін зробить все для того, аби припиняти війну", — зазначив керівник ЦПД.

За словами Коваленка, навіть якщо Путін спробує шантажувати світ ядерною зброєю, його можливості вже суттєво обмежені. Він наголосив, що Росія поступово перетворилася на "сировинний придаток Китаю" і більше не має повноцінної геополітичної ваги.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Медведєв пригрозив ударами після слів Трампа про ракети Tomahawk.

Також "Коментарі" писали, що президент Володимир Зеленський прогнозує повалення режиму Путіна через "голодні бунти" в РФ.



Джерело: https://t.me/akovalenko1989/9884
