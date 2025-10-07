Путин сам захочет закончить войну: какая угроза нависла над Россией

Рубрики
Российский диктатор Владимир Путин сам будет вынужден искать выход из войны против Украины, если жители Москвы и Санкт-Петербурга ощутят подлинные последствия боевых действий. В случае его бездействия российские элиты могут начать поиск замены режима. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Комментируя слова президента США Дональда Трампа, сообщившего, что он почти согласился передать Украине ракеты Tomahawk, Коваленко иронически заметил, что российский диктатор способствует "веселой жизни" для россиян.
Коваленко подчеркнул, что пока большинство россиян не сталкиваются с войной напрямую, у Кремля остается возможность манипулировать общественным мнением. Но ситуация может измениться, если последствия ощутят главные центры в РФ.
По словам Коваленко, даже если Путин попытается шантажировать мир ядерным оружием, его возможности уже существенно ограничены. Он подчеркнул, что Россия постепенно превратилась в "сырьевой придаток Китая" и больше не имеет полноценного геополитического веса.
