logo

BTC/USD

123845

ETH/USD

4707.31

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин сам захочет закончить войну: какая угроза нависла над Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин сам захочет закончить войну: какая угроза нависла над Россией

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Путин сам будет искать выход из войны, если жители Москвы и Санкт-Петербурга ощутят ее последствия.

7 октября 2025, 17:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин сам будет вынужден искать выход из войны против Украины, если жители Москвы и Санкт-Петербурга ощутят подлинные последствия боевых действий. В случае его бездействия российские элиты могут начать поиск замены режима. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Путин сам захочет закончить войну: какая угроза нависла над Россией

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Комментируя слова президента США Дональда Трампа, сообщившего, что он почти согласился передать Украине ракеты Tomahawk, Коваленко иронически заметил, что российский диктатор способствует "веселой жизни" для россиян.

"Томагавки, а еще баллистика… Вот путин, конечно, веселую жизнь для россиян подготовил", — заявил Коваленко.

Коваленко подчеркнул, что пока большинство россиян не сталкиваются с войной напрямую, у Кремля остается возможность манипулировать общественным мнением. Но ситуация может измениться, если последствия ощутят главные центры в РФ.

"Помните одну истину — как только войну полноценно почувствуют москва и питер, причем стабильно, это будет означать либо поиск замены путина элитами и выход из войны, по крайней мере временный, либо сам путин сделает все для того, чтобы прекращать войну", — отметил руководитель ЦПД.

По словам Коваленко, даже если Путин попытается шантажировать мир ядерным оружием, его возможности уже существенно ограничены. Он подчеркнул, что Россия постепенно превратилась в "сырьевой придаток Китая" и больше не имеет полноценного геополитического веса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев пригрозил ударами после слов Трампа о ракетах Tomahawk.

Также "Комментарии" писали, что президент Владимир Зеленский прогнозирует свержение режима Путина из-за "голодных бунтов" в РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/akovalenko1989/9884
Теги:

Новости

Все новости