Зеленський озвучив хороші новини щодо Patriot: яка система вже працює, скільки ще на підході
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський озвучив хороші новини щодо Patriot: яка система вже працює, скільки ще на підході

Президент підтвердив, що ізраїльський Patriot уже місяць працює в Україні, ще два на підході

27 вересня 2025, 17:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Володимир Зеленський під час спілкування із представниками ЗМІ повідомив, що в Україні вже місяць працює ізраїльський комплекс ППО Patriot, і восени Україна отримає ще дві системи Patriot.

Зеленський озвучив хороші новини щодо Patriot: яка система вже працює, скільки ще на підході

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

"Ізраїльський комплекс працює в Україні місяць. Дві системи Patriot ми отримаємо восени. Більше про Patriot я не говоритиму", – висловився Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський говорив, що до перших пакетів американської зброї, які Україна отримає коштом інших союзників у НАТО за механізмом PURL, будуть ракети для Patriot та Himars.

У травні 2025 року видання The New York Times написало, що систему Patriot, яка базувалася в Ізраїлі, буде відправлено до України після модернізації. Тоді зазначалося, що з урахуванням "ізраїльської системи" та ще однієї з Німеччини чи Греції Україна матиме загалом 10 систем Patriot.

Зазначимо, у ході цієї прес-конференції Володимир Зеленський зазначив, що партнерам України не треба боятися реагувати на дії Росії так само, як діє сама РФ. Зокрема, якщо РФ загрожує Києву блекаутом, то в Москві маємо розуміти, що теж можуть залишитися без світла.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нещодавно в небі над рядом європейських країн помічали російські безпілотники та літаки . Незважаючи на очевидну збройну агресію, НАТО не надало Москві рішучої відповіді. Володимир Зеленський вважає, що така поведінка лише заохочує Путіна до подальших провокацій. Про це президент України повідомив в інтерв'ю видання Axios.

Глава держави назвав реакцію НАТО на останні порушення повітряного простору з боку Росії недостатньо жорсткою.

За словами Зеленського, саме ця м'якість дозволяє Кремлю продовжувати провокаційні дії.




