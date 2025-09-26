Зеленский жестко раскритиковал европейцев из-за пассивности

Недавно в небе над рядом европейских стран замечали российские беспилотники и самолеты. Несмотря на очевидную вооруженную агрессию, НАТО не предоставило Москве решительного ответа. Владимир Зеленский считает, что такое поведение только поощряет Путина к дальнейшим провокациям. Об этом президент Украины сообщил в интервью журналисту издание Axios.

Фото: из открытых источников

Глава государства назвал реакцию НАТО на недавние нарушения воздушного пространства со стороны России недостаточно жесткой.

По словам Зеленского, именно эта мягкость позволяет Кремлю продолжать провокационные действия.

"Именно поэтому он продолжает действовать с другими странами", — подчеркнул президент.

Зеленский акцентировал внимание на ответственности каждого государства за защиту своих границ и необходимости давать адекватный отпор агрессору.

"Если в вашем небе появляются чужие самолеты — их нужно блокировать", — подчеркнул он.

Президент также выразил мнение, что отсутствие решительных действий со стороны союзников только повышает вероятность новых провокаций.

В 2025 году, по меньшей мере, девять европейских государств, среди которых Финляндия, Норвегия, Дания, Эстония, Литва и другие, столкнулись со случаями нарушения своего воздушного пространства. Эти инциденты стали основанием для активации 4-й статьи НАТО, предусматривающей созыв Североатлантического совета. Этот шаг необходим для обсуждения угроз безопасности союзников и разработки коллективных мер по защите.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский поделился новыми деталями своей недавней встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке в ходе Генеральной ассамблеи ООН.