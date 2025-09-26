Зеленський жорстко розкритикував європейців через пасивність:, деталі

Нещодавно в небі над кількома європейськими країнами помічали російські безпілотники та літаки. Незважаючи на очевидну збройну агресію, НАТО не надало Москві рішучої відповіді. Володимир Зеленський вважає, що така поведінка лише заохочує Путіна до подальших провокацій. Про це президент України повідомив в інтерв’ю журналісту видання Axios.

Фото: з відкритих джерел

Глава держави назвав реакцію НАТО на нещодавні порушення повітряного простору з боку Росії недостатньо жорсткою.

За словами Зеленського, саме ця м’якість дозволяє Кремлю продовжувати провокаційні дії.

"Саме тому він продовжує діяти з іншими країнами", — підкреслив президент.

Зеленський акцентував на відповідальності кожної держави за захист своїх кордонів і необхідності давати адекватну відсіч агресору.

"Якщо у вашому небі з’являються чужі літаки — їх треба блокувати", — наголосив він.

Президент також висловив думку, що відсутність рішучих дій з боку союзників лише підвищує ймовірність нових провокацій

У 2025 році щонайменше дев’ять європейських держав, серед яких Фінляндія, Норвегія, Данія, Естонія, Литва та інші, зіткнулися з випадками порушення свого повітряного простору. Ці інциденти стали підставою для активації 4-ї статті НАТО, що передбачає скликання Північноатлантичної ради. Цей крок необхідний для обговорення загроз безпеці союзників і розробки колективних заходів для захисту.

