РФ угрожает Киеву блэкаутом: Зеленский предупредил об «ответке»

Партнерам Украины не надо бояться реагировать на действия России так же, как действует сама РФ. В частности, если РФ угрожает Киеву блэкаутом, то в Москве должны понимать, что тоже могут остаться без света. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Не надо этого бояться. И не надо быть очень осторожными в риторике с "русскими", если они угрожают. Я считаю, что такая же риторика должна быть и у цивилизованных стран. Быть цивилизованными с нецивилизованными — мне кажется, это ошибка. Как в риторике, так и в более содержательных шагах относительно поля боя и (ударов – ред.) вглубь Российской Федерации", — сказал Зеленский.

При этом, по словам президента, Россия определяет цель, чтобы погрузить Украину в "блэкаут". Но, если Россия уничтожает и ставит цель "блэкаута" в Украине, и ставит эту цель каждую зиму, то россияне должны понимать, что подобное их тоже коснется. Россия должна четко знать, что цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми, и не являются агрессорами. Но это не значит, что они слабые.

Как подчеркнул Зеленский, не надо проявлять слабость.

"Если угрожают, например, столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России", — высказался Владимир Зеленский.

Глава государства назвал реакцию НАТО на недавние нарушения воздушного пространства со стороны России недостаточно жесткой.

По словам Зеленского, именно эта мягкость позволяет Кремлю продолжать провокационные действия.

