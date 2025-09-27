РФ погрожує Києву блекаутом: Зеленський попередив про «відповідь»

Партнерам України не треба боятися реагувати на дії Росії так само, як і діє сама РФ. Зокрема, якщо РФ загрожує Києву блекаутом, то в Москві маємо розуміти, що теж можуть залишитися без світла. Про це під час прес-конференції заявив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Не треба цього боятись. І не треба бути дуже обережними в риториці з "руськими", якщо вони погрожують. Я вважаю, що така сама риторика має бути і у цивілізованих країн. Бути цивілізованими з нецивілізованими — мені здається, це помилка. Як в риториці, так і в більш змістовних кроках щодо поля бою і (ударів — ред.) вглиб Російської Федерації", — сказав Зеленський.

При цьому, за словами президента, Росія визначає мету, щоб занурити Україну в "Блекаут". Але, якщо Росія знищує і ставить за мету "блекауту" в Україні, і ставить цю мету кожної зими, то росіяни повинні розуміти, що подібне їх теж торкнеться. Росія має чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами. Але це не означає, що вони слабкі.

Як наголосив Зеленський, не треба виявляти слабкість.

"Якщо погрожують, наприклад, столиці України, то мають знати у Кремлі, що буде блекаут у столиці Росії", — висловився Володимир Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нещодавно в небі над рядом європейських країн помічали російські безпілотники та літаки. Незважаючи на очевидну збройну агресію, НАТО не надало Москві рішучої відповіді. Володимир Зеленський вважає, що така поведінка лише заохочує Путіна до подальших провокацій. Про це президент України повідомив в інтерв'ю видання Axios.

Глава держави назвав реакцію НАТО на останні порушення повітряного простору з боку Росії недостатньо жорсткою.

За словами Зеленського, саме ця м'якість дозволяє Кремлю продовжувати провокаційні дії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін не став чекати на перемогу проти України: РФ розпочала ще одну війну.



