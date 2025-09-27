Зеленский озвучил хорошие новости по Patriot: какая система уже работает, сколько еще на подходе

Президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ сообщил, что в Украине уже месяц работает израильский комплекс ПВО Patriot, и осенью Украина получит еще две системы Patriot.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

"Израильский комплекс работает в Украине месяц. Две системы Patriot мы получим осенью. Больше о Patriot я не буду говорить", – высказался Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский говорил, что к первым пакетам американского оружия, которые Украина получит за средства других союзников в НАТО по механизму PURL, будут ракеты для Patriot и Himars.

В мае 2025 года издание The New York Times написало, что система Patriot, которая базировалась в Израиле, будет отправлена в Украину после модернизации. Тогда отмечалось, что с учетом "израильской системы" и еще одной из Германии или Греции, Украина будет иметь в общей сложности 10 систем Patriot.

Отметим, в ходе этой же пресс-конференции Владимир Зеленский отметил, что партнерам Украины не надо бояться реагировать на действия России так же, как действует сама РФ. В частности, если РФ угрожает Киеву блэкаутом, то в Москве должны понимать, что тоже могут остаться без света.

Читайте также на портале "Комментарии" — недавно в небе над рядом европейских стран замечали российские беспилотники и самолеты. Несмотря на очевидную вооруженную агрессию, НАТО не предоставило Москве решительного ответа. Владимир Зеленский считает, что такое поведение только поощряет Путина к дальнейшим провокациям. Об этом президент Украины сообщил в интервью журналисту издание Axios.

Глава государства назвал реакцию НАТО на недавние нарушения воздушного пространства со стороны России недостаточно жесткой.

По словам Зеленского, именно эта мягкость позволяет Кремлю продолжать провокационные действия.



