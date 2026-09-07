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Зеленський назвав несподіване місце для нових мирних переговорів

Зеленський заявив, що Генасамблея ООН у Нью-Йорку може стати майданчиком для нових переговорів України, США та Росії цієї осені.

7 вересня 2026, 22:20
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Slava Kot

Україна планує активізувати дипломатичні зусилля вже цієї осені, а одним з можливих майданчиків для нового раунду переговорів може стати Генеральна асамблея ООН у Нью-Йорку. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Axios.

Зеленський назвав несподіване місце для нових мирних переговорів

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, найближчі два місяці Київ хоче використати для повернення переговорного процесу в активну фазу. Президент зазначив, що вересень і жовтень можуть стати важливим періодом для пошуку можливостей для діалогу.

"У нас є вересень і жовтень, щоб знайти будь-який спосіб для діалогу", — сказав Зеленський.

Серед можливих місць для дипломатичних контактів президент назвав Нью-Йорк, де наприкінці вересня відбудеться Генеральна асамблея ООН. За задумом української сторони, міжнародний майданчик може стати зручним місцем для зустрічей за участі представників України та США, а також потенційного розширення переговорного формату.

Водночас Зеленський не виключив проведення нового тристороннього раунду переговорів між Україною, США та Росією. Однак остаточного рішення щодо такої зустрічі поки немає. 

Президент наголосив, що без відновлення прямого діалогу досягти реального результату буде складно. Зеленський також висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп зможе сприяти запуску переговорного процесу ще до настання холодного сезону. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розкрив, як Путін хоче зламати Україні на територіальні поступки.

Також "Коментарі" писали, що колишній очільник MI6 назвав час, коли може закінчитися війна в Україні.



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Джерело: https://www.axios.com/2026/09/07/zelensky-ukraine-russia-war-witkoff-kushner-putin-trump
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