Зеленский назвал неожиданное место для новых мирных переговоров

Украина планирует активизировать дипломатические усилия уже этой осенью, а одной из возможных площадок для нового раунда переговоров может стать Генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, в ближайшие два месяца Киев хочет использовать для возвращения переговорного процесса в активную фазу. Президент отметил, что сентябрь и октябрь могут стать важным периодом поиска возможностей для диалога.

"У нас есть сентябрь и октябрь, чтобы найти любой способ для диалога", – сказал Зеленский.

В числе возможных мест для дипломатических контактов президент назвал Нью-Йорк, где в конце сентября состоится Генеральная ассамблея ООН. По замыслу украинской стороны международная площадка может стать удобным местом для встреч с участием представителей Украины и США, а также потенциального расширения переговорного формата.

В то же время Зеленский не исключил проведение нового трехстороннего раунда переговоров между Украиной, США и Россией. Однако окончательного решения по поводу такой встречи пока нет.

Президент подчеркнул, что без возобновления прямого диалога достичь реального результата будет сложно. Зеленский также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет способствовать запуску переговорного процесса еще до наступления холодного сезона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский раскрыл, как Путин хочет сломать Украину на территориальные уступки.

Также "Комментарии" писали, что бывший глава MI6 назвал время, когда может закончиться война в Украине.