Зеленський розкрив, як Путін хоче зламати Україні на територіальні поступки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може спробувати використати зимовий період, щоб посилити тиск на Україну та домогтися територіальних поступок. За його словами, Москва розраховує завдати масштабних ударів по українській інфраструктурі, після чого Київ може стати більш поступливим.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios розповів про плани Путіна на найближчі місяці війни.

"Росія справді думає, що ця зима може допомогти їм нас зламати", — заявив Зеленський.

Президент припустив, що Кремль розраховує на поєднання зимового наступу та атак на енергетичну інфраструктуру, які мають завдати Україні серйозного удару.

Зеленський наголосив, що Україна вже пішла на всі можливі компроміси. А будь-який майбутній дипломатичний процес має передбачати гарантії безпеки для України та окремий пакет економічної підтримки.

Президент повідомив, що Київ планує використати вересень і жовтень для активізації дипломатичних зусиль. Одним з можливих майданчиків для контактів він назвав Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку. Зеленський також не виключив проведення нового раунду тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії.

"У нас є вересень, жовтень, щоб знайти будь-який спосіб говорити. Без діалогу... в нас не буде результату", — сказав Зеленський.

Окремо президент розповів про підготовку "зимового пакета" допомоги від США. За його словами, він має включати підтримку української протиповітряної оборони та енергетики. Йдеться не лише про ракети, а й, зокрема, про постачання скрапленого природного газу та можливі кроки для деескалації.

Водночас президент наголосив, що Україна має зберігати військову силу під час дипломатичного процесу. Він також заявив, що Київ може завдавати Росії економічної шкоди у відповідь на удари по українській енергетиці. У кінці Зеленський закликав США посилити санкційний тиск на Росію. На його думку, саме санкції можуть залишатися одним із ключових важелів впливу на Москву під час майбутніх переговорів.

"Путіну потрібні гроші. Путін хоче грошей, щоб продовжувати війну", — підсумував Зеленський.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що Зеленський анонсував зустріч, яка може наблизити кінець війни.