Зеленский раскрыл, как Путин хочет сломать Украину на территориальные уступки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может попытаться использовать зимний период, чтобы усилить давление на Украину и добиться территориальных уступок. По его словам, Москва рассчитывает нанести масштабные удары по украинской инфраструктуре, после чего Киев может стать более покладистым.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью Axios рассказал о планах Путина на ближайшие месяцы войны.

"Россия действительно думает, что эта зима может помочь им сломать нас", — заявил Зеленский.

Президент предположил, что Кремль рассчитывает на сочетание зимнего наступления и атак на энергетическую инфраструктуру, которые должны нанести Украине серьезный удар.

Зеленский подчеркнул, что Украина уже пошла на все возможные компромиссы. Любой же будущий дипломатический процесс должен предусматривать гарантии безопасности для Украины и отдельный пакет экономической поддержки.

Президент сообщил, что Киев планирует использовать сентябрь и октябрь для активизации дипломатических усилий. Одной из возможных площадок для контактов он назвал Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке. Зеленский также не исключил проведение нового раунда трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России.

"У нас есть сентябрь, октябрь, чтобы найти любой способ говорить. Без диалога... у нас не будет результата", — сказал Зеленский.

Отдельно президент рассказал о подготовке "зимнего пакета" помощи от США. По его словам, он должен включать в себя поддержку украинской противовоздушной обороны и энергетики. Речь идет не только о ракетах, но и, в частности, о поставках сжиженного природного газа и возможных шагах по деэскалации.

В то же время, президент подчеркнул, что Украина должна сохранять военную силу во время дипломатического процесса. Он также заявил, что Киев может наносить России экономический ущерб в ответ на удары по украинской энергетике. В конце Зеленский призвал США усилить санкционное давление на Россию. По его мнению, именно санкции могут оставаться одним из ключевых рычагов влияния на Москву в ходе предстоящих переговоров.

"Путину нужны деньги. Путин хочет денег, чтобы продолжать войну", — подытожил Зеленский.

Ранее портал "Кометнари" сообщал, что Зеленский анонсировал встречу, которая может приблизить конец войны.