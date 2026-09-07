Ексглава MI6 назвав час, коли може закінчитися війна в Україні

Колишній глава британської розвідки MI6 сер Джон Саверс вважає, що серйозна угода між Україною та Росією навряд чи буде досягнута раніше весни 2027 року. На його думку, перспективи переговорів можуть покращитися, якщо військові та економічні втрати Москви й Києва продовжать зростати.

Колишній керівник MI6 Джон Саверс

Джон Саверс припускає, що після весни 2027 року може з'явитися реальний шанс для результативних переговорів про припинення вогню. Ключовою передумовою він називає ситуацію, за якої Росія не зможе підтримувати нинішні темпи наступу, а ціна війни для неї суттєво зростатиме.

За словами колишнього керівника MI6, одним з найбільш реалістичних шляхів до переговорів може стати поступове зниження інтенсивності бойових дій. Саверс також вважає можливим повернення до ситуації, яка існувала після 2014 року.

Водночас дипломат і розвідник скептично оцінює перспективи стійкого миру, поки очільником РФ залишається Володимир Путін. На його думку, саме російський лідер продовжує висувати надмірні вимоги, які ускладнюють пошук компромісу. Крім того, Саверс позитивно оцінює контакти між США та Росією, однак ставить під сумнів ефективність роботи американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

"Добре, що американці звертаються до Путіна та взаємодіють з ним... не те щоб я мав велику довіру до їхніх посланців, але вимоги Путіна дивні, і вони такими залишаються", — вказує Ексглава MI6.

Окремо ексглава MI6 звернув увагу на ситуацію всередині Росії. Він вважає показовим те, що там дедалі частіше обговорюють економічну ціну війни проти України. Зокрема, Саверс згадав історію з Андрієм Клєпачем, який зазнав негативних наслідків через реалістичну оцінку макроекономічних наслідків війни для Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії зі скандалом звільнили топ-економіста Кремля, який передбачав бунти та поразку РФ у війні проти України.