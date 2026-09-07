Экс-глава MI6 назвал время, когда может закончиться война в Украине

Бывший глава британской разведки MI6 сэр Джон Саверс считает, что серьезное соглашение между Украиной и Россией вряд ли будет достигнуто ранее весной 2027 года. По его мнению, перспективы переговоров могут улучшиться, если военные и экономические потери Москвы и Киева продолжат расти.

Бывший руководитель MI6 Джон Саверс

Джон Саверс предполагает, что после весны 2027 может появиться реальный шанс для результативных переговоров о прекращении огня. Ключевым условием он называет ситуацию, при которой Россия не сможет поддерживать нынешние темпы наступления, а цена войны для нее будет существенно расти.

По словам бывшего руководителя MI6, одним из самых реалистичных путей к переговорам может стать постепенное понижение интенсивности боевых действий. Саверс также считает возможным возврат к ситуации, которая существовала после 2014 года.

В то же время, дипломат и разведчик скептически оценивает перспективы устойчивого мира, пока главой РФ остается Владимир Путин. По его мнению, именно российский лидер продолжает выдвигать чрезмерные требования, усложняющие поиск компромисса. Кроме того, Саверс положительно оценивает контакты между США и Россией, однако подвергает сомнению эффективность работы американских спецпредставителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

"Хорошо, что американцы обращаются к Путину и взаимодействуют с ним... не то чтобы у меня было большое доверие к их посланникам, но требования Путина странные, и они таковыми остаются", — указывает экс-глава MI6.

Отдельно экс-глава MI6 обратил внимание на ситуацию внутри России. Он считает показательным то, что там все чаще обсуждается экономическая цена войны против Украины. В частности, Саверс вспомнил историю с Андреем Клепачем, который испытал негативные последствия из-за реалистической оценки макроэкономических последствий войны для России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России со скандалом уволили топ-экономиста Кремля, предусматривавшего бунты и поражение РФ в войне против Украины.