Зеленський назвав місто, яке стало головною ціллю для Росії

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що місто Покровськ Донецької області нині є головною ціллю російських військ. Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами, зазначивши, що українська армія посилює угруповання в цьому напрямку, щоб захистити місто.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський розповів, що Росія обрала Покровськ, як основну ціль для захоплення.
Президент наголосив, що раніше окупаційні війська планували зосередитися на Куп’янському напрямку, проте зараз таких можливостей у противника немає. Саме тому головний удар ворог намагається спрямувати на Покровськ, який залишається одним із ключових оборонних рубежів ЗСУ на Донеччині.
За словами Зеленського, українські війська активно зміцнюють позиції і завдають точкових ударів по ворожих підрозділах за допомогою безпілотників і артилерії.
Президент також повідомив, що на Новопавлівському напрямку бойові дії тривають у шести населених пунктах. Попри коливання інтенсивності боїв, ситуація залишається в межах контрольованої, без розширення зони активних дій. На Сумському напрямку українські сили змогли просунутися приблизно на 700 метрів уперед, зміцнюючи лінію оборони.
А от на Лиманському напрямку російські війська, за словами Зеленського, повністю втратили наступальну ініціативу протягом останніх трьох тижнів. Також у районах Часового Яру та Костянтинівки ворог не досяг жодного успіху, а його підрозділи спеціального призначення зазнали відчутних втрат.
Президент підсумував, що загалом ситуація на фронті залишається стабільною та контрольованою. Українські сили продовжують зміцнювати оборонні позиції й реагують на всі спроби росіян прорватися.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін наказав повністю захопити Покровськ. Український військовий назвав дату.
Також "Коментарі" писали, що Зеленський підтвердив, що росіяни вже в Покровську.