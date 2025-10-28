logo_ukra

Зеленський назвав місто, яке стало головною ціллю для Росії
Зеленський назвав місто, яке стало головною ціллю для Росії

Президент Зеленський заявив, що Покровськ на Донеччині став головною ціллю російських військ.

28 жовтня 2025, 10:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що місто Покровськ Донецької області нині є головною ціллю російських військ. Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами, зазначивши, що українська армія посилює угруповання в цьому напрямку, щоб захистити місто.

Зеленський назвав місто, яке стало головною ціллю для Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський розповів, що Росія обрала Покровськ, як основну ціль для захоплення.

"Близько 200 "рускіх" там знаходяться в різних місцях – ми бачимо це дронами. Як тільки вони вилазять, як тільки є вогневе застосування "рускімі" з тієї чи іншої точки – їх знаходять і знищують. Покровськ на сьогодні – головна ціль росіян", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що раніше окупаційні війська планували зосередитися на Куп’янському напрямку, проте зараз таких можливостей у противника немає. Саме тому головний удар ворог намагається спрямувати на Покровськ, який залишається одним із ключових оборонних рубежів ЗСУ на Донеччині.

За словами Зеленського, українські війська активно зміцнюють позиції і завдають точкових ударів по ворожих підрозділах за допомогою безпілотників і артилерії.

Президент також повідомив, що на Новопавлівському напрямку бойові дії тривають у шести населених пунктах. Попри коливання інтенсивності боїв, ситуація залишається в межах контрольованої, без розширення зони активних дій. На Сумському напрямку українські сили змогли просунутися приблизно на 700 метрів уперед, зміцнюючи лінію оборони.

А от на Лиманському напрямку російські війська, за словами Зеленського, повністю втратили наступальну ініціативу протягом останніх трьох тижнів. Також у районах Часового Яру та Костянтинівки ворог не досяг жодного успіху, а його підрозділи спеціального призначення зазнали відчутних втрат.

Президент підсумував, що загалом ситуація на фронті залишається стабільною та контрольованою. Українські сили продовжують зміцнювати оборонні позиції й реагують на всі спроби росіян прорватися.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін наказав повністю захопити Покровськ. Український військовий назвав дату.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський підтвердив, що росіяни вже в Покровську.



Джерело: https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/zelenskij-nazvav-misto-yake-stalo-golovnoyu-tsillyu-rosii-i-rozpoviv-pro-situatsiyu-z-kontraktami-na-droni.htm
