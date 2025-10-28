Зеленський назвав місто, яке стало головною ціллю для Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що місто Покровськ Донецької області нині є головною ціллю російських військ. Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами, зазначивши, що українська армія посилює угруповання в цьому напрямку, щоб захистити місто.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський розповів, що Росія обрала Покровськ, як основну ціль для захоплення.

"Близько 200 "рускіх" там знаходяться в різних місцях – ми бачимо це дронами. Як тільки вони вилазять, як тільки є вогневе застосування "рускімі" з тієї чи іншої точки – їх знаходять і знищують. Покровськ на сьогодні – головна ціль росіян", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що раніше окупаційні війська планували зосередитися на Куп’янському напрямку, проте зараз таких можливостей у противника немає. Саме тому головний удар ворог намагається спрямувати на Покровськ, який залишається одним із ключових оборонних рубежів ЗСУ на Донеччині.

За словами Зеленського, українські війська активно зміцнюють позиції і завдають точкових ударів по ворожих підрозділах за допомогою безпілотників і артилерії.

Президент також повідомив, що на Новопавлівському напрямку бойові дії тривають у шести населених пунктах. Попри коливання інтенсивності боїв, ситуація залишається в межах контрольованої, без розширення зони активних дій. На Сумському напрямку українські сили змогли просунутися приблизно на 700 метрів уперед, зміцнюючи лінію оборони.

А от на Лиманському напрямку російські війська, за словами Зеленського, повністю втратили наступальну ініціативу протягом останніх трьох тижнів. Також у районах Часового Яру та Костянтинівки ворог не досяг жодного успіху, а його підрозділи спеціального призначення зазнали відчутних втрат.

Президент підсумував, що загалом ситуація на фронті залишається стабільною та контрольованою. Українські сили продовжують зміцнювати оборонні позиції й реагують на всі спроби росіян прорватися.

