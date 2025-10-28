Зеленский назвал город, ставший главной целью для России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что город Покровск Донецкой области в настоящее время является главной целью российских войск. Об этом он сообщил во время встречи с журналистами, отметив, что украинская армия усиливает группировку в этом направлении, чтобы защитить город.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал, что Россия избрала Покровск как основную цель для захвата.

"Около 200 "русских" там находятся в разных местах — мы видим это дронами. Как только они вылезают, как только есть огневое применение "русскими" с той или иной точки — их находят и уничтожают. Покровск на сегодняшний день — главная цель россиян", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что ранее оккупационные войска планировали сосредоточиться на Купянском направлении, однако сейчас таких возможностей у противника нет. Именно поэтому главный удар враг пытается направить на Покровск, который остается одним из ключевых оборонительных рубежей ВСУ в Донецкой области.

По словам Зеленского, украинские войска активно укрепляют позиции и наносят точечные удары по вражеским подразделениям с помощью беспилотников и артиллерии.

Президент также сообщил, что в Новопавловском направлении боевые действия продолжаются в шести населенных пунктах. Несмотря на колебания интенсивности боев, ситуация остается в пределах контролируемой, без расширения зоны активных действий. В Сумском направлении украинские силы смогли продвинуться примерно на 700 метров вперед, укрепляя линию обороны.

А вот на Лиманском направлении российские войска, по словам Зеленского, полностью потеряли наступательную инициативу за последние три недели. Также в районах Часового Яра и Константиновки враг не добился никакого успеха, а его подразделения специального назначения понесли ощутимые потери.

Президент подытожил, что в целом ситуация на фронте остается стабильной и контролируемой. Украинские силы продолжают укреплять оборонные позиции и реагируют на все попытки россиян прорваться.

