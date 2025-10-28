logo

Зеленский назвал город, ставший главной целью для России
НОВОСТИ

Зеленский назвал город, ставший главной целью для России

Президент Зеленский заявил, что Покровск в Донецкой области стал главной целью российских войск.

28 октября 2025, 10:35
Автор:
Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что город Покровск Донецкой области в настоящее время является главной целью российских войск. Об этом он сообщил во время встречи с журналистами, отметив, что украинская армия усиливает группировку в этом направлении, чтобы защитить город.

Зеленский назвал город, ставший главной целью для России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал, что Россия избрала Покровск как основную цель для захвата.

"Около 200 "русских" там находятся в разных местах — мы видим это дронами. Как только они вылезают, как только есть огневое применение "русскими" с той или иной точки — их находят и уничтожают. Покровск на сегодняшний день — главная цель россиян", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что ранее оккупационные войска планировали сосредоточиться на Купянском направлении, однако сейчас таких возможностей у противника нет. Именно поэтому главный удар враг пытается направить на Покровск, который остается одним из ключевых оборонительных рубежей ВСУ в Донецкой области.

По словам Зеленского, украинские войска активно укрепляют позиции и наносят точечные удары по вражеским подразделениям с помощью беспилотников и артиллерии.

Президент также сообщил, что в Новопавловском направлении боевые действия продолжаются в шести населенных пунктах. Несмотря на колебания интенсивности боев, ситуация остается в пределах контролируемой, без расширения зоны активных действий. В Сумском направлении украинские силы смогли продвинуться примерно на 700 метров вперед, укрепляя линию обороны.

А вот на Лиманском направлении российские войска, по словам Зеленского, полностью потеряли наступательную инициативу за последние три недели. Также в районах Часового Яра и Константиновки враг не добился никакого успеха, а его подразделения специального назначения понесли ощутимые потери.

Президент подытожил, что в целом ситуация на фронте остается стабильной и контролируемой. Украинские силы продолжают укреплять оборонные позиции и реагируют на все попытки россиян прорваться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин приказал полностью захватить Покровск. Украинский военный назвал дату.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский подтвердил, что россияне уже в Покровске.



Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/zelenskij-nazvav-misto-yake-stalo-golovnoyu-tsillyu-rosii-i-rozpoviv-pro-situatsiyu-z-kontraktami-na-droni.htm
