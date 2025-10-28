Зеленский назвал город, ставший главной целью для России

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что город Покровск Донецкой области в настоящее время является главной целью российских войск. Об этом он сообщил во время встречи с журналистами, отметив, что украинская армия усиливает группировку в этом направлении, чтобы защитить город.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский рассказал, что Россия избрала Покровск как основную цель для захвата.
Президент подчеркнул, что ранее оккупационные войска планировали сосредоточиться на Купянском направлении, однако сейчас таких возможностей у противника нет. Именно поэтому главный удар враг пытается направить на Покровск, который остается одним из ключевых оборонительных рубежей ВСУ в Донецкой области.
По словам Зеленского, украинские войска активно укрепляют позиции и наносят точечные удары по вражеским подразделениям с помощью беспилотников и артиллерии.
Президент также сообщил, что в Новопавловском направлении боевые действия продолжаются в шести населенных пунктах. Несмотря на колебания интенсивности боев, ситуация остается в пределах контролируемой, без расширения зоны активных действий. В Сумском направлении украинские силы смогли продвинуться примерно на 700 метров вперед, укрепляя линию обороны.
А вот на Лиманском направлении российские войска, по словам Зеленского, полностью потеряли наступательную инициативу за последние три недели. Также в районах Часового Яра и Константиновки враг не добился никакого успеха, а его подразделения специального назначения понесли ощутимые потери.
Президент подытожил, что в целом ситуация на фронте остается стабильной и контролируемой. Украинские силы продолжают укреплять оборонные позиции и реагируют на все попытки россиян прорваться.
