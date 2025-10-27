Зеленський підтвердив, що росіяни вже в Покровську: що там відбувається

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що запеклі бої вже відбуваються безпосередньо в самому Покровську Донецької області.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

Про це глава держави повідомив у своєму традиційному вечірньому відеозверненні 27 жовтня.

"Говорив із військовими — особлива увага Покровську, також сусіднім районам", — зазначив Зеленський.

За словами президента, саме в цьому районі зараз зосереджено найбільше ударних сил російських окупантів, і там спостерігається висока штурмова активність.

"Бої тривають і в місті: це в них (росіян — Ред.) головна ціль — саме Покровськ", — наголосив глава держави.

