Зеленский подтвердил, что россияне уже в Покровске: что там происходит

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ожесточенные бои уже проходят непосредственно в самом Покровске Донецкой области.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом глава государства сообщил в своем традиционном вечернем видеообращении 27 октября.

"Говорил с военными — особое внимание Покровске, также соседним районам", — отметил Зеленский.

По словам президента, именно в этом районе сейчас сосредоточено больше всего ударных сил российских оккупантов, и там наблюдается высокая штурмовая активность.

"Бои продолжаются и в городе: это у них (россиян — Ред.) главная цель — именно Покровск", — подчеркнул глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, какую сумму будут ежемесячно стоить РФ санкции США. Россия может потерять до 50% доходов от нефти после введенных Соединенными Штатами Америки санкций. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью "Axios" рассказал президент Владимир Зеленский.

Глава государства выразил мнение, что разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "не был положительным". По словам Зеленского, это уже третий или четвертый случай, когда президент РФ Владимир Путин и его окружение публично отвергают заявления Дональда Трампа.

"То же они сделали после Аляски. Это уже в третий или четвертый раз, когда Путин и его окружение отвергают слова Трампа", — отметил Владимир Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что Трамп "получил очень негативную реакцию" в России из-за новых санкций США, в том числе из-за резких комментариев заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и роста "антиамериканской и антитрамповской риторики" в российских государственных медиа. Зеленский сказал, что Украина оценивает, что новые санкции США против российских нефтяных компаний могут сократить экспорт нефти на 50%, что составит до 5 миллиардов долларов в месяц потерянных доходов. Он также выразил надежду, что по этим мероприятиям пройдут новые вторичные санкции и "параллельные шаги со стороны Конгресса США".

