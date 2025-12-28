"Зеленський може дати Путіну в обличчя": військовий розповів, як можуть пройти переговори

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський не прийме жодних нав’язаних рішень і не піде на поступки, які можна трактувати як зраду національних інтересів. Таку оцінку можливих переговорів з Володимиром Путіним висловив командир 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд", майор Євген Карась.
Володимир Путін та Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
В інтерв’ю журналістці Наталі Мосейчук Карась наголосив, що Зеленський має значно жорсткіший характер, ніж це часто уявляють, зважаючи на його минуле в шоубізнесі. За його словами, президент може навіть вдарити Путіна при їх зустрічі.
Військовий переконаний, що Зеленський не погодиться на компроміси під тиском зовнішніх гравців, навіть якщо мова йтиме про серйозний політичний або дипломатичний шантаж.
