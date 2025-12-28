"Зеленський може дати Путіну в обличчя": військовий розповів, як можуть пройти переговори

Президент України Володимир Зеленський не прийме жодних нав’язаних рішень і не піде на поступки, які можна трактувати як зраду національних інтересів. Таку оцінку можливих переговорів з Володимиром Путіним висловив командир 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд", майор Євген Карась.

Володимир Путін та Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю журналістці Наталі Мосейчук Карась наголосив, що Зеленський має значно жорсткіший характер, ніж це часто уявляють, зважаючи на його минуле в шоубізнесі. За його словами, президент може навіть вдарити Путіна при їх зустрічі.

"У нього жорсткий характер. 95-й квартал — це для нас якби там ха-ха-хі-хі. Це корпорація, яка заробляла на медійці… Він жорсткий командир і йому подобається ця заруба. Він хоче дати Путіну, реально, якщо би Путіна побачив Зеленський, ну реально міг йому, напевно, по обличчю дати. Ну, він би не стримався", — сказав Карась зауваживши, що це могло бути "дипломатично неправильно".

Військовий переконаний, що Зеленський не погодиться на компроміси під тиском зовнішніх гравців, навіть якщо мова йтиме про серйозний політичний або дипломатичний шантаж.

"Це от жорсткість. Зеленський скоріше застрелитися може. Я не здивуюсь, якщо його почнуть дожимати. Наприклад, ФБР каже: "Дивись, парень, нам тут треба, щоб ви здались..." Я таки думаю, що він міг би застрелитися. Це не той якби парень, який слабохарактерний, тому що у нього є амбіції і історичні бачення", — додав Карась.

