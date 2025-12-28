Зеленський матиме ще одну важливу розмову після переговорів з Трампом: деталі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після запланованих переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Флориді продовжить консультації з ключовими міжнародними партнерами. Йдеться про лідерів європейських країн, прем’єр-міністра Канади та генерального секретаря НАТО.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі розповів, що під час попередньої розмови сторони обговорили поточний стан дипломатичного процесу та визначили спільні пріоритети.

"Потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб Путін не міг маніпулювати та уникати реального і справедливого завершення війни. Світ має достатньо сил, щоб гарантувати безпеку та мир", — наголосив президент України.

Зеленський зазначив, що продовження переговорів з партнерами відбудеться вже після зустрічі з Дональдом Трампом. У них, за його словами, візьмуть участь лідери провідних держав Європейського Союзу, керівництво НАТО та представники Канади. Як пояснив Зеленський, такий формат має забезпечити єдину позицію союзників щодо подальших кроків у підтримці України.

Зустріч Зеленського і Трампа запланована на неділю, 28 вересня, о 20:00 за київським часом. Раніше президент України заявляв, що ключовою темою переговорів стануть гарантії безпеки для України, а також низка чутливих питань, які вже обговорювалися з європейськими партнерами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін зробив заяву про закінчення війни, де дав одну пораду Україні.

Також "Коментарі" писали, що зустріч Зеленського й Трампа перенесли.