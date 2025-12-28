logo

Зеленский будет иметь еще один важный разговор после переговоров с Трампом: детали
Зеленский будет иметь еще один важный разговор после переговоров с Трампом: детали

После переговоров с Дональдом Трампом Зеленский продолжит консультации с лидерами ЕС, Канады и НАТО.

28 декабря 2025, 07:33
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после планируемых переговоров с президентом США Дональдом Трампом во Флориде продолжит консультации с ключевыми международными партнерами. Речь идет о лидерах европейских стран, премьер-министре Канады и генеральном секретаре НАТО.

Зеленский будет иметь еще один важный разговор после переговоров с Трампом: детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал, что в ходе предварительного разговора стороны обсудили текущее состояние дипломатического процесса и определили общие приоритеты.

"Нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы Путин не мог манипулировать и избегать реального и справедливого завершения войны. Мир имеет достаточно сил, чтобы обеспечить безопасность и мир", — подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что продолжение переговоров с партнерами состоится уже после встречи с Дональдом Трампом. В них, по его словам, примут участие лидеры ведущих государств Европейского Союза, руководство НАТО и представители Канады. Как пояснил Зеленский, такой формат должен обеспечить единую позицию союзников по дальнейшим шагам в поддержке Украины.

Встреча Зеленского и Трампа запланирована на воскресенье, 28 сентября, в 20:00 по киевскому времени. Ранее президент Украины заявлял, что ключевой темой переговоров станут гарантии безопасности для Украины, а также ряд чувствительных вопросов, уже обсуждавшихся с европейскими партнерами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин сделал заявление об окончании войны, где дал один совет Украине.

Также "Комментарии" писали, что встречу Зеленского и Трампа перенесли.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17466
