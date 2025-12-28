Нові поступки України заради миру: що обговорять Зеленський і Трамп

Президент України Володимир Зеленський готується до ключової розмови з президентом США Дональдом Трампом, яка може стати одним із найважливіших дипломатичних епізодів війни. За даними The Wall Street Journal, зустріч у маєтку Мар-а-Лаго буде присвячена оновленій мирній угоді, у межах якої Україна нібито готова розглянути додаткові поступки в обмін на чіткі та юридично закріплені гарантії безпеки з боку Заходу.

Зустріч Зеленського та Трампа. Фото з відкритих джерел

Як пише The Wall Street Journal, Зеленський та Трамп обговорять варіант демілітаризованої лінії фронту, в межах якої обидві сторони можуть відступити з частини нинішніх позицій. За даними видання, Київ може погодитися на територіальні поступки на сході, але лише за умови схвалення цього рішення українськими виборцями.

Для України це серйозний крок, адже раніше офіційний Київ категорично відкидав будь-яку відмову від територій, зокрема у Донецькій області, де ЗСУ вибудували багатокілометрову оборонну лінію, що стримує російський наступ.

За даними WSJ, ключовим елементом потенційної мирної угоди мають стати гарантії безпеки, які, за словами Зеленського, можуть бути аналогічними статті 5 НАТО. За інформацією західних джерел, деталі цих гарантій уже викладені в документах, погоджених між Україною та союзниками.

"Це велика поступка, особливо враховуючи неодноразові порушення Росією Мінських угод про припинення вогню 2014 та 2015 років. Пан Путін використав ці паузи в бойових діях для нарощування своїх військових можливостей у Криму та окупував Донецьк і Луганськ, щоб підготуватися до свого вторгнення у 2022 році", — пише WSJ.

Гарантії безпеки можуть бути "анульовані", якщо Україну звинуватять у неспровокованих ударах по території Росії. Окремим пунктом ідеться про розміщення міжнародних сил, імовірно, з європейської коаліції, для моніторингу миру. При цьому шлях України до НАТО в документі прямо не підтверджується, хоча й не виключається. Водночас підтверджується перспектива вступу до Європейського Союзу.

"У п'ятницю Трамп заявив, що є "хороші шанси" досягти угоди в неділю. Але це означатиме переконати Путіна, що Трамп не дозволить росіянину виграти за столом переговорів те, чого він не зміг виграти на полі бою", — підсумовує видання.

