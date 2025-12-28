logo

BTC/USD

87696

ETH/USD

2940.69

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Новые уступки Украины ради мира: что обсудят Зеленский и Трамп
commentss НОВОСТИ Все новости

Новые уступки Украины ради мира: что обсудят Зеленский и Трамп

Украина может рассмотреть территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности США во время встречи Трампа и Зеленского.

28 декабря 2025, 09:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к ключевому разговору с президентом США Дональдом Трампом, который может стать одним из важнейших дипломатических эпизодов войны. По данным The Wall Street Journal, встреча в имении Мар-а-Лаго будет посвящена обновленному мирному соглашению, в рамках которого Украина якобы готова рассмотреть дополнительные уступки в обмен на четкие и юридически закрепленные гарантии безопасности со стороны Запада.

Новые уступки Украины ради мира: что обсудят Зеленский и Трамп

Встреча Зеленского и Трампа. Фото из открытых источников

Как пишет The Wall Street Journal, Зеленский и Трамп обсудят вариант демилитаризованной линии фронта, в рамках которой обе стороны могут отступить от части нынешних позиций. По данным издания, Киев может согласиться на территориальные уступки на востоке, но только при одобрении этого решения украинскими избирателями.

Для Украины это серьезный шаг, ведь ранее официальный Киев категорически отвергал любой отказ от территорий, в частности в Донецкой области, где ВСУ выстроили многокилометровую оборонительную линию, сдерживающую российское наступление.

По данным WSJ, ключевым элементом потенциального мирного соглашения должны стать гарантии безопасности, которые, по словам Зеленского, могут быть аналогичны статье 5 НАТО. По информации западных источников, детали этих гарантий уже изложены в документах, согласованных между Украиной и союзниками.

"Это большая уступка, особенно учитывая неоднократные нарушения Россией Минских соглашений о прекращении огня 2014 и 2015 годов. Господин Путин использовал эти паузы в боевых действиях для наращивания своих военных возможностей в Крыму и оккупировал Донецк и Луганск, чтобы подготовиться к своему вторжению в 2022 году", — пишет WSJ.

Гарантии безопасности могут быть "аннулированы", если Украину обвинят в неспровоцированных ударах по территории России. Отдельным пунктом речь идет о размещении международных сил, вероятно, из европейской коалиции для мониторинга мира. При этом путь Украины в НАТО в документе прямо не подтверждается, хотя и не исключается. В то же время, подтверждается перспектива вступления в Европейский Союз.

"В пятницу Трамп заявил, что есть "хорошие шансы" достичь соглашения в воскресенье. Но это означает убедить Путина, что Трамп не позволит россиянину выиграть за столом переговоров то, чего он не смог выиграть на поле боя", — заключает издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названы два сценария окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что встречу Зеленского и Трампа перенесли.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/opinion/volodymyr-zelensky-ukraine-concessions-russia-vladimir-putin-donald-trump-98a2b5d4
Теги:

Новости

Все новости