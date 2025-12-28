Новые уступки Украины ради мира: что обсудят Зеленский и Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к ключевому разговору с президентом США Дональдом Трампом, который может стать одним из важнейших дипломатических эпизодов войны. По данным The Wall Street Journal, встреча в имении Мар-а-Лаго будет посвящена обновленному мирному соглашению, в рамках которого Украина якобы готова рассмотреть дополнительные уступки в обмен на четкие и юридически закрепленные гарантии безопасности со стороны Запада.

Встреча Зеленского и Трампа. Фото из открытых источников

Как пишет The Wall Street Journal, Зеленский и Трамп обсудят вариант демилитаризованной линии фронта, в рамках которой обе стороны могут отступить от части нынешних позиций. По данным издания, Киев может согласиться на территориальные уступки на востоке, но только при одобрении этого решения украинскими избирателями.

Для Украины это серьезный шаг, ведь ранее официальный Киев категорически отвергал любой отказ от территорий, в частности в Донецкой области, где ВСУ выстроили многокилометровую оборонительную линию, сдерживающую российское наступление.

По данным WSJ, ключевым элементом потенциального мирного соглашения должны стать гарантии безопасности, которые, по словам Зеленского, могут быть аналогичны статье 5 НАТО. По информации западных источников, детали этих гарантий уже изложены в документах, согласованных между Украиной и союзниками.

"Это большая уступка, особенно учитывая неоднократные нарушения Россией Минских соглашений о прекращении огня 2014 и 2015 годов. Господин Путин использовал эти паузы в боевых действиях для наращивания своих военных возможностей в Крыму и оккупировал Донецк и Луганск, чтобы подготовиться к своему вторжению в 2022 году", — пишет WSJ.

Гарантии безопасности могут быть "аннулированы", если Украину обвинят в неспровоцированных ударах по территории России. Отдельным пунктом речь идет о размещении международных сил, вероятно, из европейской коалиции для мониторинга мира. При этом путь Украины в НАТО в документе прямо не подтверждается, хотя и не исключается. В то же время, подтверждается перспектива вступления в Европейский Союз.

"В пятницу Трамп заявил, что есть "хорошие шансы" достичь соглашения в воскресенье. Но это означает убедить Путина, что Трамп не позволит россиянину выиграть за столом переговоров то, чего он не смог выиграть на поле боя", — заключает издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названы два сценария окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что встречу Зеленского и Трампа перенесли.