Невдовзі все вирішиться: названо два сценарії закінчення війни в Україні

Війна Росії проти України входить у фазу, коли вирішальним стає не бажання Кремля продовжувати бойові дії, а його реальні можливості. Про це заявив ветеран АТО та військовий оглядач Євген Дикий, окресливши два базові сценарії розвитку подій у перспективі найближчих року-півтора.
Війна в Україні. Фото з відкритих джерел
Євген Дикий в інтерв’ю "Новинарні" заявив, що оточення Володимира Путіна переконує його, що російська армія нібито має успіхи на фронті, а економіка здатна витримувати тривалу війну. Однак, на думку аналітика, у реальності Росія воює "скільки зможе, а не скільки захоче".
За його словами, армія РФ не здатна підтримувати війну високої інтенсивності довше року, так само як і економіка. Оглядач звертає увагу на тривожні для Кремля сигнали, зокрема Росія прискорено продає запаси золота в Китай, що не робили навіть СРСР у найважчі повоєнні роки. Додатковим фактором тиску стають українські удари по нафтовій галузі РФ, ефект від яких, за словами Дикого, ще не досяг піку. Таким чином Дикий малює два сценарії закінчення війни.
На думку ветерана АТО інший сценарій, який Дикий вважає більш ймовірним через "відірваність" Путіна від реального життя, це реалізація двох попередніх умов, однак замість переговорів буде розвал російської армії.
