Невдовзі все вирішиться: названо два сценарії закінчення війни в Україні

Війна Росії проти України входить у фазу, коли вирішальним стає не бажання Кремля продовжувати бойові дії, а його реальні можливості. Про це заявив ветеран АТО та військовий оглядач Євген Дикий, окресливши два базові сценарії розвитку подій у перспективі найближчих року-півтора.

Війна в Україні. Фото з відкритих джерел

Євген Дикий в інтерв’ю "Новинарні" заявив, що оточення Володимира Путіна переконує його, що російська армія нібито має успіхи на фронті, а економіка здатна витримувати тривалу війну. Однак, на думку аналітика, у реальності Росія воює "скільки зможе, а не скільки захоче".

"З того, що в нас дуже погано, аж ніяк не витікає, що в Росії краще. В Росії краще тільки з одним, з кількістю особового складу на фронті, а з усім іншим в них навпаки гірше", — зауважує Дикий.

За його словами, армія РФ не здатна підтримувати війну високої інтенсивності довше року, так само як і економіка. Оглядач звертає увагу на тривожні для Кремля сигнали, зокрема Росія прискорено продає запаси золота в Китай, що не робили навіть СРСР у найважчі повоєнні роки. Додатковим фактором тиску стають українські удари по нафтовій галузі РФ, ефект від яких, за словами Дикого, ще не досяг піку. Таким чином Дикий малює два сценарії закінчення війни.

"Умова перша, що перед цією заморозкою хоча б пів року фронт взагалі вже не рухатиметься. Тобто ми настільки його стабілізуємо, що от вони будуть в нього стукатися – він не рухається. А тим часом друга умова: ми своїми діпстрайками просто розносимо їхню нєфтянку. За цих умов вони можуть піти саме на перемовини про заморозку", – прогнозує Дикий.

На думку ветерана АТО інший сценарій, який Дикий вважає більш ймовірним через "відірваність" Путіна від реального життя, це реалізація двох попередніх умов, однак замість переговорів буде розвал російської армії.

"Для цього насправді в нас є всі ресурси, в нас для цього є всі можливості, на цю мить бракує двох речей: стратегії і політичної волі, але і одне, і друге — це те, що в головах. Значить, воно може бути витягнуто", – запевняє оглядач.

