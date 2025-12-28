Вскоре все решится: названы два сценария окончания войны в Украине

Война России против Украины входит в фазу, когда решающим становится не желание Кремля продолжать боевые действия, а реальные возможности. Об этом заявил ветеран АТО и военный обозреватель Евгений Дикий, наметив два базовых сценария развития событий в перспективе ближайших года-полтора.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Евгений Дикий в интервью "Новинарне" заявил, что окружение Владимира Путина убеждает его, что российская армия якобы имеет успехи на фронте, а экономика способна выдерживать длительную войну. Однако, по мнению аналитика, в реальности Россия сражается "сколько сможет, а не сколько захочет".

"Из того, что у нас очень плохо, отнюдь не следует, что в России лучше. В России лучше только с одним, с количеством личного состава на фронте, а со всем остальным у них наоборот хуже", — замечает Дикий.

По его словам, армия РФ не способна поддерживать войну высокой интенсивности дольше года, равно как и экономика. Обозреватель обращает внимание на тревожные для Кремля сигналы, в частности, Россия ускоренно продает запасы золота в Китай, что не делали даже СССР в самые тяжелые послевоенные годы. Дополнительным фактором давления становятся украинские удары по нефтяной отрасли РФ, эффект от которых, по словам Дикого, еще не достиг пика. Таким образом, Дикий рисует два сценария окончания войны.

"Условие первое, что перед этой заморозкой хотя бы полгода фронт вообще не будет двигаться. То есть мы настолько его стабилизируем, что вот они будут в него стучаться – он не двигается. А между тем второе условие: мы своими дипстрайками просто разносим их нефтянку. В этих условиях они могут пойти именно на переговоры о заморозке", – прогнозирует Дикий.

По мнению ветерана АТО другой сценарий, который Дикий считает более вероятным из-за "оторванности" Путина от реальной жизни, это реализация двух предварительных условий, однако вместо переговоров будет развал российской армии.

"Для этого действительно у нас есть все ресурсы, у нас для этого есть все возможности, на этот момент не хватает двух вещей: стратегии и политической воли, но и одно, и другое — это то, что в головах. Значит, оно может быть вытянуто", — уверяет обозреватель.

