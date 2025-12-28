"Зеленский может дать Путину в лицо": военный рассказал, как могут пройти переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский не примет никаких навязанных решений и не пойдет на уступки, которые можно рассматривать как измену национальным интересам. Такую оценку возможных переговоров с Владимиром Путиным высказал командир 413 отдельного батальона беспилотных систем "Рейд", майор Евгений Карась.

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В интервью журналистке Наталье Мосейчук Карась подчеркнул, что Зеленский имеет более жесткий характер, чем это часто представляют, учитывая его прошлое в шоу-бизнесе. По его словам, президент может даже ударить Путина при их встрече.

"У него жесткий характер. 95-й квартал — это для нас как бы там ха-ха-хи-хи. Это корпорация, которая зарабатывала на медийке... Он жесткий командир и ему нравится эта заруба. Он хочет дать Путину, реально, если бы Путина увидел Зеленский, ну реально мог ему, наверное, по лицу дать. Ну, он бы не сдержался", — сказал Карась, заметив, что это могло быть "дипломатически неправильно".

Военный убежден, что Зеленский не согласится на компромиссы под давлением внешних игроков, даже если речь пойдет о серьезном политическом или дипломатическом шантаже.

"Это вот жесткость. Зеленский скорее застрелиться может. Я не удивлюсь, если его начнут дожимать. Например, ФБР говорит: "Смотри, парень, нам здесь надо..." Я думаю, что он мог бы застрелиться. Это не тот молодой человек, который слабохарактерен, потому что у него есть амбиции и исторические видения", — добавил Карась.

Ранее "Комментарии" сообщал, что Украина может рассмотреть территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности США во время встречи Трампа и Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского будет еще один важный разговор после переговоров с Трампом.