"Зеленский может дать Путину в лицо": военный рассказал, как могут пройти переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский не примет никаких навязанных решений и не пойдет на уступки, которые можно рассматривать как измену национальным интересам. Такую оценку возможных переговоров с Владимиром Путиным высказал командир 413 отдельного батальона беспилотных систем "Рейд", майор Евгений Карась.
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
В интервью журналистке Наталье Мосейчук Карась подчеркнул, что Зеленский имеет более жесткий характер, чем это часто представляют, учитывая его прошлое в шоу-бизнесе. По его словам, президент может даже ударить Путина при их встрече.
Военный убежден, что Зеленский не согласится на компромиссы под давлением внешних игроков, даже если речь пойдет о серьезном политическом или дипломатическом шантаже.
