Зеленський допускає радикальні поступки щодо питання територій: деталі
НОВИНИ

Зеленський допускає радикальні поступки щодо питання територій: деталі

Зеленський заявив про можливість виведення військ і демілітаризовану зону на Донеччині заради миру.

24 грудня 2025, 13:10
Автор:
Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до складних і потенційно болісних компромісів задля припинення війни. Як повідомляє Newsweek, Зеленський не виключає можливість виведення українських військ з окремих районів Донецької області, які нині перебувають під контролем Києва, за умови симетричних кроків з боку Росії.

Зеленський допускає радикальні поступки щодо питання територій: деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами оприлюднив 20 пунктів мирної угоди, розробленої під час переговорів з США, та заявив, що одним із пунктів плану може стати створення демілітаризованої зони та "вільної економічної зони" на частині сходу України. 

Як пише Newsweek, це одна з найсерйозніших поступок Києва у питанні контролю територій.

"Володимир Зеленський заявив про готовність вивести українські війська з частин Донецької області, що все ще перебувають під контролем Києва, та створити демілітаризовану зону на потенційних мирних умовах", — йдеться в статті видання.

Українська влада розглядає можливість винесення потенційних домовленостей на референдум, що має надати їм демократичну легітимність.

Однак президент зауважив, що будь-які кроки України можливі лише у відповідь на реальний і підтверджений відвід російських військ. За словами Зеленського, наразі Москва не демонструє готовності до таких дій.

Серед альтернативних сценаріїв також обговорюється варіант "заморожування" конфлікту в кількох регіонах із залученням міжнародних сил контролю. Крім територіального питання, переговори ускладнюють дискусії щодо чисельності ЗСУ та контролю над стратегічними об’єктами, зокрема Запорізькою АЕС.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розповів, які передбачені гарантії безпеки для України та умови відповіді у разі нового нападу Росії.

Також "Коментарі" писали, що народна депутатка Мар'яна Безугла розкритикувала мирний план Зеленського з 20 пунктів.



Джерело: https://www.newsweek.com/russia-ukraine-war-zelensky-donbas-concession-trump-peace-11264609
