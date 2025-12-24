Зеленський допускає радикальні поступки щодо питання територій: деталі

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до складних і потенційно болісних компромісів задля припинення війни. Як повідомляє Newsweek, Зеленський не виключає можливість виведення українських військ з окремих районів Донецької області, які нині перебувають під контролем Києва, за умови симетричних кроків з боку Росії.

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами оприлюднив 20 пунктів мирної угоди, розробленої під час переговорів з США, та заявив, що одним із пунктів плану може стати створення демілітаризованої зони та "вільної економічної зони" на частині сходу України.

Як пише Newsweek, це одна з найсерйозніших поступок Києва у питанні контролю територій.

"Володимир Зеленський заявив про готовність вивести українські війська з частин Донецької області, що все ще перебувають під контролем Києва, та створити демілітаризовану зону на потенційних мирних умовах", — йдеться в статті видання.

Українська влада розглядає можливість винесення потенційних домовленостей на референдум, що має надати їм демократичну легітимність.

Однак президент зауважив, що будь-які кроки України можливі лише у відповідь на реальний і підтверджений відвід російських військ. За словами Зеленського, наразі Москва не демонструє готовності до таких дій.

Серед альтернативних сценаріїв також обговорюється варіант "заморожування" конфлікту в кількох регіонах із залученням міжнародних сил контролю. Крім територіального питання, переговори ускладнюють дискусії щодо чисельності ЗСУ та контролю над стратегічними об’єктами, зокрема Запорізькою АЕС.

