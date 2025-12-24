Безугла розкритикувала мирний план Зеленського з 20 пунктів: що не так

Народна депутатка Мар’яна Безугла публічно розкритикувала озвучений президентом Володимиром Зеленським мирний план з 20 пунктів, заявивши, що жоден подібний документ не буде підписаний, доки в Росії зберігається режим Володимира Путіна. Про це парламентарка написала у своїх соцмережах, коментуючи нову ініціативу, напрацьовану за участю Сполучених Штатів.

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Мар’яна Безугла заявила, що попри дипломатичні зусилля та переговори з американськими партнерами, війна в Україні не наближається до завершення. За її словами, сам факт існування нинішньої російської влади унеможливлює будь-які реальні мирні домовленості.

"Не пишу про мирні плани, адже давно сказала, пояснила і показала, що жоден документ не буде підписаний, поки існує путінський режим. Війна триває", — відреагувала Безугла на мирний план з 20 пунктів, який озвучив раніше Зеленський.

Окремо Безугла висловилася щодо українського керівництва, звинувативши його у відсутності стратегічних рішень. На її думку, держава реагує лише на наслідки проблем, а не на їхні причини.

"І небажання керівництва держави приймати задавнені рішення та мілітаризувати державу призводить до того, що ми зараз усі перебуваємо в хоспісі. Симптоматичне лікування замість хірургічного і хіміотерапії. Шаги замість кроків. Булгаков замість Сирського. Туман замість плану. Заяви замість рішень", — додала Безугла.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив про нову версію мирного плану з 20 пунктів, розроблену у взаємодії з американськими представниками. Очікується, що США найближчим часом представлять цей документ російській стороні.

