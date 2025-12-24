Безугла розкритикувала мирний план Зеленського з 20 пунктів: що не так

Рубрики
Народна депутатка Мар’яна Безугла публічно розкритикувала озвучений президентом Володимиром Зеленським мирний план з 20 пунктів, заявивши, що жоден подібний документ не буде підписаний, доки в Росії зберігається режим Володимира Путіна. Про це парламентарка написала у своїх соцмережах, коментуючи нову ініціативу, напрацьовану за участю Сполучених Штатів.
Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел
Мар’яна Безугла заявила, що попри дипломатичні зусилля та переговори з американськими партнерами, війна в Україні не наближається до завершення. За її словами, сам факт існування нинішньої російської влади унеможливлює будь-які реальні мирні домовленості.
Окремо Безугла висловилася щодо українського керівництва, звинувативши його у відсутності стратегічних рішень. На її думку, держава реагує лише на наслідки проблем, а не на їхні причини.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив про нову версію мирного плану з 20 пунктів, розроблену у взаємодії з американськими представниками. Очікується, що США найближчим часом представлять цей документ російській стороні.
