logo_ukra

BTC/USD

87170

ETH/USD

2924.34

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Безугла розкритикувала мирний план Зеленського з 20 пунктів: що не так
commentss НОВИНИ Всі новини

Безугла розкритикувала мирний план Зеленського з 20 пунктів: що не так

Мар’яна Безугла заявила, що мирний план Зеленського не буде підписаний, доки існує режим Путіна, та різко розкритикувала владу.

24 грудня 2025, 12:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Народна депутатка Мар’яна Безугла публічно розкритикувала озвучений президентом Володимиром Зеленським мирний план з 20 пунктів, заявивши, що жоден подібний документ не буде підписаний, доки в Росії зберігається режим Володимира Путіна. Про це парламентарка написала у своїх соцмережах, коментуючи нову ініціативу, напрацьовану за участю Сполучених Штатів.

Безугла розкритикувала мирний план Зеленського з 20 пунктів: що не так

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Мар’яна Безугла заявила, що попри дипломатичні зусилля та переговори з американськими партнерами, війна в Україні не наближається до завершення. За її словами, сам факт існування нинішньої російської влади унеможливлює будь-які реальні мирні домовленості.

"Не пишу про мирні плани, адже давно сказала, пояснила і показала, що жоден документ не буде підписаний, поки існує путінський режим. Війна триває", — відреагувала Безугла на мирний план з 20 пунктів, який озвучив раніше Зеленський.

Окремо Безугла висловилася щодо українського керівництва, звинувативши його у відсутності стратегічних рішень. На її думку, держава реагує лише на наслідки проблем, а не на їхні причини.

"І небажання керівництва держави приймати задавнені рішення та мілітаризувати державу призводить до того, що ми зараз усі перебуваємо в хоспісі. Симптоматичне лікування замість хірургічного і хіміотерапії. Шаги замість кроків. Булгаков замість Сирського. Туман замість плану. Заяви замість рішень", — додала Безугла.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив про нову версію мирного плану з 20 пунктів, розроблену у взаємодії з американськими представниками. Очікується, що США найближчим часом представлять цей документ російській стороні.

Раніше портал "Коментарі" писали, що буде, якщо Росія знову нападе. Зеленський розповів про покарання для РФ та України в мирній угоді.

Також "Коментарі" писали, що Безугла розкритикувала Залужного після його прогнозу про реальний фінал війни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/marybezuhla/5657
Теги:

Новини

Всі новини