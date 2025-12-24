Безуглая раскритиковала мирный план Зеленского с 20 пунктов: что не так

Рубрики
Народная депутат Марьяна Безуглая публично раскритиковала озвученный президентом Владимиром Зеленским мирный план из 20 пунктов, заявив, что ни один подобный документ не будет подписан, пока в России сохраняется режим Владимира Путина. Об этом парламентарша написала в своих соцсетях, комментируя новую инициативу, наработанную с участием Соединенных Штатов.
Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая заявила, что, несмотря на дипломатические усилия и переговоры с американскими партнерами, война в Украине не близится к завершению. По ее словам, сам факт существования нынешней российской власти делает невозможными любые реальные мирные договоренности.
Отдельно Безуглая высказалась по поводу украинского руководства, обвинив его в отсутствии стратегических решений. По ее мнению, государство реагирует только на последствия проблем, а не на причины.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о новой версии мирного плана с 20 пунктов, разработанный во взаимодействии с американскими представителями. Ожидается, что США в ближайшее время представят этот документ российской стороне.
