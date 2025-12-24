Безуглая раскритиковала мирный план Зеленского с 20 пунктов: что не так

Народная депутат Марьяна Безуглая публично раскритиковала озвученный президентом Владимиром Зеленским мирный план из 20 пунктов, заявив, что ни один подобный документ не будет подписан, пока в России сохраняется режим Владимира Путина. Об этом парламентарша написала в своих соцсетях, комментируя новую инициативу, наработанную с участием Соединенных Штатов.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая заявила, что, несмотря на дипломатические усилия и переговоры с американскими партнерами, война в Украине не близится к завершению. По ее словам, сам факт существования нынешней российской власти делает невозможными любые реальные мирные договоренности.

"Не пишу о мирных планах, ведь давно сказала, объяснила и показала, что ни один документ не будет подписан, пока существует путинский режим. Война продолжается", — отреагировала Безуглая на мирный план из 20 пунктов, озвученный ранее Зеленским.

Отдельно Безуглая высказалась по поводу украинского руководства, обвинив его в отсутствии стратегических решений. По ее мнению, государство реагирует только на последствия проблем, а не на причины.

"И нежелание руководства государства принимать задавненные решения и милитаризовать государство приводит к тому, что мы сейчас все находимся в хосписе. Симптоматическое лечение вместо хирургической и химиотерапии. Шаги вместо шагов. Булгаков вместо Сырского. Туман вместо плана. Заявления вместо решений", — добавила Безуглая.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о новой версии мирного плана с 20 пунктов, разработанный во взаимодействии с американскими представителями. Ожидается, что США в ближайшее время представят этот документ российской стороне.

