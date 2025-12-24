Що буде, якщо Росія знову нападе: Зеленський про покарання для РФ та України в мирній угоді

Володимир Зеленський заявив, що у разі повторного вторгнення Росії після підписання мирної угоди Україна отримає гарантії безпеки від США, НАТО та європейських партнерів, які за своїм змістом віддзеркалюватимуть п’яту статтю Північноатлантичного договору.

Зеленський про гарантії безпеки в мирному плані. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами уперше розкрив ключові положення базового документа мирного плану з 20 пунктів, зокрема п’ятий пункт угоди, який передбачає спільну відповідь Заходу на нову агресію РФ.

"Пункт 5 документа: США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які віддзеркалюватимуть статтю 5", – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що цей пункт має чотири підпункти. За його словами підпункт А передбачає, що у разі повторного нападу Росії, крім "скоординованої військової відповіді", автоматично відновлюються всі глобальні санкції проти Москви. Водночас формулювання щодо характеру військової відповіді поки що залишаються без деталізації.

Документ містить також і умови для України. У підпункті B вказано, що якщо Київ без провокації відкриє вогонь по території Росії або здійснить вторгнення, гарантії безпеки вважатимуться недійсними. Натомість будь-яка атака РФ по Україні автоматично запускає механізм захисту.

Третій підпункт С передбачає, що США отримають компенсацію за свої гарантії безпеки. Зеленський зазначив, що цей пункт був запропонований американською стороною, але він залишається незрозумілим.

Останній четвертий підпункт D передбачає можливість двосторонніх безпекових угод України з близько 30 країнами, зокрема членами так званої "коаліції охочих", серед яких держави Європи, Канада та Японія.

Окремо президент оцінив і шостий пункт мирного плану, де Росія нібито зобов’язується не нападати на Україну після ратифікації угоди. За його словами, досвід свідчить, що Москва навіть нинішню війну формально не визнає актом агресії, що ставить під сумнів цінність подібних обіцянок.

