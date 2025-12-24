Что будет, если Россия снова нападет: Зеленский о наказаниях для РФ и Украины в мирном соглашении

Владимир Зеленский заявил, что в случае повторного вторжения России после подписания мирного соглашения, Украина получит гарантии безопасности от США, НАТО и европейских партнеров, которые по своему содержанию будут отражать пятую статью НАТО.

Зеленский о гарантиях безопасности в мирном плане. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами впервые раскрыл ключевые положения базового документа мирного плана из 20 пунктов, в том числе пятый пункт соглашения, предусматривающий общий ответ Запада на новую агрессию РФ.

"Пункт 5 документа: США, НАТО и европейские государства-подписанты предоставят Украине гарантии безопасности, которые будут отражать статью 5", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что этот пункт имеет четыре подпункта. По его словам, подпункт А предусматривает, что в случае повторного нападения России, кроме "скоординированного военного ответа", автоматически возобновляются все глобальные санкции против Москвы. В то же время, формулировки относительно характера военного ответа пока остаются без детализации.

Документ содержит также условия для Украины. В подпункте B указано, что если Киев без провокации откроет огонь по территории России или совершит вторжение, гарантии безопасности будут считаться недействительными. Любая атака РФ по Украине автоматически запускает механизм защиты.

Третий подпункт С предусматривает, что США получат компенсацию за гарантии безопасности. Зеленский отметил, что этот пункт был предложен американской стороной, но остается непонятным.

Последний четвертый подпункт D предусматривает возможность двусторонних сделок безопасности Украины с около 30 странами, в том числе членами так называемой "коалиции желающих", среди которых государства Европы, Канада и Япония.

Отдельно президент оценил и шестой пункт мирного плана, где Россия якобы обязуется не нападать на Украину после ратификации соглашения. По его словам, опыт свидетельствует, что Москва даже нынешнюю войну формально не признает актом агрессии, что подвергает сомнению ценность подобных обещаний.

