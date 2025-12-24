Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к сложным и потенциально болезненным компромиссам для прекращения войны. Как сообщает Newsweek, Зеленский не исключает возможность вывода украинских войск из отдельных районов Донецкой области, которые находятся под контролем Киева, при условии симметричных шагов со стороны России.

Владимир Зеленский во время общения с журналистами обнародовал 20 пунктов мирного соглашения, разработанного в ходе переговоров с США, и заявил, что одним из пунктов плана может стать создание демилитаризованной зоны и "свободной экономической зоны" на части востока Украины.

Как пишет Newsweek, это одна из самых серьезных уступок Киева по контролю территорий.

"Владимир Зеленский заявил о готовности вывести все еще находящиеся под контролем Киева украинские войска из Донецкой области и создать демилитаризованную зону на потенциальных мирных условиях", — говорится в статье издания.

Украинские власти рассматривают возможность вынесения потенциальных договоренностей на референдум, что должно придать им демократическую легитимность.

Однако президент заметил, что любые шаги Украины возможны только в ответ на реальный и подтвержденный отвод российских войск. По словам Зеленского, Москва не демонстрирует готовности к таким действиям.

Среди альтернативных сценариев также обсуждается вариант "замораживания" конфликта в ряде регионов с привлечением международных сил контроля. Помимо территориального вопроса, переговоры усложняют дискуссии о численности ВСУ и контроле над стратегическими объектами, в частности Запорожской АЭС.

