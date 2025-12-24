logo

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский допускает радикальные уступки по вопросу территорий: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский допускает радикальные уступки по вопросу территорий: детали

Зеленский заявил о возможности вывода войск и демилитаризованной зоны на Донбассе ради мира.

24 декабря 2025, 13:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к сложным и потенциально болезненным компромиссам для прекращения войны. Как сообщает Newsweek, Зеленский не исключает возможность вывода украинских войск из отдельных районов Донецкой области, которые находятся под контролем Киева, при условии симметричных шагов со стороны России.

Зеленский допускает радикальные уступки по вопросу территорий: детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами обнародовал 20 пунктов мирного соглашения, разработанного в ходе переговоров с США, и заявил, что одним из пунктов плана может стать создание демилитаризованной зоны и "свободной экономической зоны" на части востока Украины.

Как пишет Newsweek, это одна из самых серьезных уступок Киева по контролю территорий.

"Владимир Зеленский заявил о готовности вывести все еще находящиеся под контролем Киева украинские войска из Донецкой области и создать демилитаризованную зону на потенциальных мирных условиях", — говорится в статье издания.

Украинские власти рассматривают возможность вынесения потенциальных договоренностей на референдум, что должно придать им демократическую легитимность.

Однако президент заметил, что любые шаги Украины возможны только в ответ на реальный и подтвержденный отвод российских войск. По словам Зеленского, Москва не демонстрирует готовности к таким действиям.

Среди альтернативных сценариев также обсуждается вариант "замораживания" конфликта в ряде регионов с привлечением международных сил контроля. Помимо территориального вопроса, переговоры усложняют дискуссии о численности ВСУ и контроле над стратегическими объектами, в частности Запорожской АЭС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, какие предусмотрены гарантии безопасности для Украины и условия ответа в случае нового нападения России.

Также "Комментарии" писали, что народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала мирный план Зеленского с 20 пунктов.



Источник: https://www.newsweek.com/russia-ukraine-war-zelensky-donbas-concession-trump-peace-11264609
