Зеленський дав перше доручення Драпатому: що очікує від головкома ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від нового головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого пропозицій щодо кадрового оновлення в армії. За словами президента, перезавантаження військового керівництва стане одним з ключових елементів подальших реформ у секторі оборони.

Зеленський чекає від Драпатого кадрових пропозицій. Фото з відкритих джерел

Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві прокоментував призначення Драпатого на посаду головкома ЗСУ. Президент наголосив, що для ефективної оборони країни необхідна злагоджена взаємодія між Міністерством оборони, Генеральним штабом і військовим командуванням.

"Безумовно важлива єдність. Тому важлива єдність Міністерства оборони і військового керівництва нашої держави, наших воїнів. Перезавантаження кадрового складу в армії буде. Я чекаю пропозицій від нового головкома", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 22 липня 2026 року Володимир Зеленський призначив генерал-майора Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ. До цього він очолював Об’єднані сили, а раніше командував Сухопутними військами України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що політичний оглядач і журналіст Віталій Портников попередив про ілюзії щодо Драпатого. За його словами, не варто поспішати з оцінками для генерала, адже реальні висновки про ефективність нового військового керівництва можна буде зробити лише через кілька місяців, коли стануть помітними результати на полі бою.

Також "Коментарі" писали про першу реакцію військових на призначення Драпатого.