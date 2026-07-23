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Зеленский дал первое поручение Драпатому: что ожидает от главкома ВСУ

Президент Зеленский анонсировал кадровые изменения в ВСУ и ждет предложений от Драпатого

23 июля 2026, 14:50
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого предложений по кадровому обновлению в армии. По словам президента, перезагрузка военного руководства станет одним из ключевых элементов последующих реформ в секторе обороны.

Зеленский дал первое поручение Драпатому: что ожидает от главкома ВСУ

Зеленский ждет от Драпатого кадровых предложений. Фото из открытых источников

Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве прокомментировал назначение Драпатого на должность главкома ВСУ. Президент подчеркнул, что для эффективной обороны страны необходимо слаженное взаимодействие между Министерством обороны, Генеральным штабом и военным командованием.

"Безусловно, важное единство. Поэтому важное единство Министерства обороны и военного руководства нашего государства, наших воинов. Перезагрузка кадрового состава в армии будет. Я жду предложений от нового главкома", — заявил Зеленский.

Напомним, 22 июля 2026 года Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ. До этого он возглавлял Объединенные силы, а ранее командовал Сухопутными войсками Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политический обозреватель и журналист Виталий Портников предупредил об иллюзиях относительно Драпатого. По его словам, не стоит спешить с оценками для генерала, ведь реальные выводы об эффективности нового военного руководства можно будет сделать только через несколько месяцев, когда станут заметны результаты на поле боя.

Также "Комментарии" писали о первой реакции военных на назначение Драпатого.



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