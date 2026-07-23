Портников попередив про ілюзії щодо Драпатого: яка помилка стане фатальною

Політичний оглядач і журналіст Віталій Портников закликав не поспішати з оцінками після призначення генерал-майора Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача Збройних сил України. На його думку, реальні висновки про ефективність нового військового керівництва можна буде зробити лише через кілька місяців, коли стануть помітними результати на полі бою.

Михайло Драпатий. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо" наголосив, що будь-які прогнози щодо діяльності Драпатого зараз є передчасними. Він пояснив, що новий головнокомандувач уперше очолив ЗСУ, тому оцінювати його потрібно не за очікуваннями чи репутацією, а за практичними результатами.

За словами журналіста, орієнтовно через чотири-шість місяців можна буде побачити, як нове командування реагуватиме на виклики війни. Саме ситуація на фронті стане головним критерієм оцінки роботи Драпатого.

"Я думаю, що будь-які відчуття можна буде обговорювати через чотири-п'ять-шість місяців, коли ми зрозуміємо, якою буде в результаті ситуація на фронті. Зараз робити якісь прогнози абсолютно недоречно… Я просто буду спостерігати за розвитком воєнних дій і мені все буде зрозуміло за кількістю територій, яка буде або утримана, або втрачена, або повернута і за кількістю жертв серед українських і російських військових", — зазначив політичний оглядач.

За його словами, саме ці фактори, а не суспільні очікування чи політичні симпатії, дадуть змогу об'єктивно оцінити ефективність кадрових рішень Зеленського щодо зміни головкома ЗСУ.

Портников також звернув увагу, що як прихильники призначення Драпатого, так і ті, хто вважав правильним залишити на посаді Олександра Сирського, можуть помилятися у своїх прогнозах. На його думку, українцям варто робити остаточні висновки щодо Драпатого наприкінці 2026 року, коли стане зрозуміло, як ці рішення вплинули на перебіг війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію військових на призначення Драпатого: що говорять про нового головкома ЗСУ.

Також "Коментарі" писали про реакцію Кремля на призначення Драпатого.