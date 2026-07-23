Портников предупредил об иллюзиях по поводу Драпатого: какая ошибка станет роковой

Политический обозреватель и журналист Виталий Портников призвал не спешить с оценками после назначения генерал-майора Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины. По его мнению, реальные выводы об эффективности нового военного руководства можно будет сделать только через несколько месяцев, когда станут заметны результаты на поле боя.

Михаил Драпатый. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" подчеркнул, что любые прогнозы относительно деятельности Драпатого сейчас преждевременны. Он объяснил, что новый главнокомандующий впервые возглавил ВСУ, поэтому оценивать его нужно не по ожиданиям или репутации, а по практическим результатам.

По словам журналиста, ориентировочно через четыре-шесть месяцев можно будет увидеть, как новое командование будет реагировать на вызовы войны. Именно ситуация на фронте станет главным критерием оценки работы Драпатого.

"Я думаю, что любые ощущения можно будет обсуждать через четыре-пять-шесть месяцев, когда мы поймем, какова будет в результате ситуация на фронте. Сейчас делать какие-то прогнозы абсолютно неуместно… Я просто буду наблюдать за развитием военных действий и мне все будет понятно по количеству территорий, которое будет либо удержано, либо потеряно, либо возвращено и по количеству жертв среди украинских и российских военных", — отметил политический обозреватель.

По его словам, именно эти факторы, а не общественные ожидания или политические симпатии позволят объективно оценить эффективность кадровых решений Зеленского по смене главкома ВСУ.

Портников также обратил внимание, что как сторонники назначения Драпатого, так и считавшие правильным оставить в должности Александра Сырского могут ошибаться в своих прогнозах. По его мнению, украинцам следует делать окончательные выводы по поводу Драпатого в конце 2026 года, когда станет понятно, как эти решения повлияли на ход войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции военных на назначение Драпатого: что говорят о новом главкоме ВСУ.

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