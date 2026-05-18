Зеленський анонсував нові переговори зі США та Європою: готуються важливі результати

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив про активну підготовку до нових переговорів з західними партнерами. За його словами, вже наступного тижня Київ проведе серію контактів із європейськими лідерами, а також продовжить роботу з американською стороною.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні наголосив, що переговори зі США тривають фактично щодня, а українська команда працює над досягненням "вагомих політичних міждержавних результатів".
Президент також звернув увагу на реакцію міжнародних партнерів після останніх подій у Росії та атак по військових і стратегічних об’єктах на території РФ. На його думку, у світі дедалі більше усвідомлюють, що війна, розпочата Кремлем, повертається до самої Росії.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, щр Зеленський вперше відреагував на масштабну атаку по Москві.
Також "Коментарі" писали, що речниця МЗС РФ Марія Захарова істерично відреагувала на масштабну атаку України по Москві.