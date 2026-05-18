НОВИНИ

Зеленський анонсував нові переговори зі США та Європою: готуються важливі результати

Володимир Зеленський заявив про нові контакти зі США та європейськими партнерами.

18 травня 2026, 08:15
Автор:
Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив про активну підготовку до нових переговорів з західними партнерами. За його словами, вже наступного тижня Київ проведе серію контактів із європейськими лідерами, а також продовжить роботу з американською стороною.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні наголосив, що переговори зі США тривають фактично щодня, а українська команда працює над досягненням "вагомих політичних міждержавних результатів".

"Буде на тижні значна кількість наших контактів з європейцями – різні формати, і на лідерському рівні теж. Готуємось до комунікації з американцями – ми працюємо з ними фактично кожного дня, і потрібні вагомі політичні міждержавні результати", — сказав Зеленський.

Президент також звернув увагу на реакцію міжнародних партнерів після останніх подій у Росії та атак по військових і стратегічних об’єктах на території РФ. На його думку, у світі дедалі більше усвідомлюють, що війна, розпочата Кремлем, повертається до самої Росії.

"Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як усе змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території. Війна цілком передбачувано повертається в "родную гавань", і це чіткий сигнал, що не варто зв’язуватися з Україною", — додав Зеленський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, щр Зеленський вперше відреагував на масштабну атаку по Москві.

Також "Коментарі" писали, що речниця МЗС РФ Марія Захарова істерично відреагувала на масштабну атаку України по Москві.



Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19098
