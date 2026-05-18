Зеленский анонсировал новые переговоры с США и Европой: готовятся важные результаты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об активной подготовке новых переговоров с западными партнерами. По его словам, на следующей неделе Киев проведет серию контактов с европейскими лидерами, а также продолжит работу с американской стороной.

Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подчеркнул, что переговоры со США продолжаются фактически каждый день, а украинская команда работает над достижением "значительных политических межгосударственных результатов".

"Будет на неделе значительное количество наших контактов с европейцами – разные форматы, и на лидерском уровне тоже. Готовимся к коммуникации с американцами – мы работаем с ними фактически каждый день, и нужны веские политические межгосударственные результаты", — сказал Зеленский.

Президент также обратил внимание на реакцию международных партнеров после последних событий в России и атак по военным и стратегическим объектам на территории РФ. По его мнению, в мире все больше осознают, что война, начатая Кремлем, возвращается в саму Россию.

"Многие партнеры сейчас дают сигналы, что видят, что происходит и как все изменилось и в настроении этой войны, и в досягаемости российских целей на российской территории. Война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань", и это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной", — добавил Зеленский.

