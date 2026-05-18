Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Зеленский анонсировал новые переговоры с США и Европой: готовятся важные результаты
Зеленский анонсировал новые переговоры с США и Европой: готовятся важные результаты

Владимир Зеленский заявил о новых контактах с США и европейскими партнерами.

18 мая 2026, 08:15
Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об активной подготовке новых переговоров с западными партнерами. По его словам, на следующей неделе Киев проведет серию контактов с европейскими лидерами, а также продолжит работу с американской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подчеркнул, что переговоры со США продолжаются фактически каждый день, а украинская команда работает над достижением "значительных политических межгосударственных результатов".

"Будет на неделе значительное количество наших контактов с европейцами – разные форматы, и на лидерском уровне тоже. Готовимся к коммуникации с американцами – мы работаем с ними фактически каждый день, и нужны веские политические межгосударственные результаты", — сказал Зеленский.

Президент также обратил внимание на реакцию международных партнеров после последних событий в России и атак по военным и стратегическим объектам на территории РФ. По его мнению, в мире все больше осознают, что война, начатая Кремлем, возвращается в саму Россию.

"Многие партнеры сейчас дают сигналы, что видят, что происходит и как все изменилось и в настроении этой войны, и в досягаемости российских целей на российской территории. Война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань", и это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной", — добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский впервые отреагировал на масштабную атаку по Москве.

Также "Комментарии" писали, что спикер МИД РФ Мария Захарова истерически отреагировала на масштабную атаку Украины по Москве.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19098
