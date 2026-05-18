Зеленский анонсировал новые переговоры с США и Европой: готовятся важные результаты

Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об активной подготовке новых переговоров с западными партнерами. По его словам, на следующей неделе Киев проведет серию контактов с европейскими лидерами, а также продолжит работу с американской стороной.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подчеркнул, что переговоры со США продолжаются фактически каждый день, а украинская команда работает над достижением "значительных политических межгосударственных результатов".
Президент также обратил внимание на реакцию международных партнеров после последних событий в России и атак по военным и стратегическим объектам на территории РФ. По его мнению, в мире все больше осознают, что война, начатая Кремлем, возвращается в саму Россию.
