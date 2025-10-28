logo_ukra

Зеленський анонсував масштабні удари по Росії до кінця року
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський анонсував масштабні удари по Росії до кінця року

Президент Володимир Зеленський заявив про перші успішні бойові застосування ракет "Фламінго" та "Рута" і анонсував масштабні удари по Росії у 2025 році.

28 жовтня 2025, 11:27
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив про перші успішні результати застосування новітніх українських систем озброєння, а саме ракет "Фламінго" та "Рута". Крім того, президент анонсував майбутні масштабні удари по Росії. 

Зеленський анонсував масштабні удари по Росії до кінця року

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що нові українські ракети вже продемонстрували бойову ефективність.

""Фламінго" — було бойове застосування. "Рута" — було бойове застосування", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що перші бойові використання "Фламінго" та "Рути" довели їхню дієвість, і тепер Україна переходить до етапу масового виробництва та масштабування цих ракетних систем.

“Вже неодноразові наші використання показали, що може бути дієвий результат", — додав Зеленський.

Президент зауважив, що Україна працює над переходом до більш масового використання цих систем та "серйозних" спроб ударів по Росії вже у 2025 році.

Зеленський також прокоментував використання західних ракетних систем і наголосив на важливості інтеграції різних видів озброєння у єдині операції.

"Tomahawk — важлива складова комплексних операцій із Storm Shadow, SCALP і нашими дронами. Американці це знають — я їм показував операції, які ми хочемо провести", — сказав президент.

Водночас Зеленський визнав, що Україна досі не отримала ракети "повітря–повітря" великої дальності, які могли б суттєво посилити її авіаційні можливості.

"Є ракети з дальністю, яка нам потрібна, але їх нам не дають. Найбільше, що я можу випросити з літака — це ракети MICA на 80 км, над цим я працюю з французами", — додав президент.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський назвав місто, яке стало головною ціллю для Росії.

Також "Коментарі" писали, що у США озвучили план закінчення війни в Україні за яким Путіну прийде кінець.



