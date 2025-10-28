Зеленський анонсував масштабні удари по Росії до кінця року

Президент України Володимир Зеленський заявив про перші успішні результати застосування новітніх українських систем озброєння, а саме ракет "Фламінго" та "Рута". Крім того, президент анонсував майбутні масштабні удари по Росії.

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що нові українські ракети вже продемонстрували бойову ефективність.

""Фламінго" — було бойове застосування. "Рута" — було бойове застосування", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що перші бойові використання "Фламінго" та "Рути" довели їхню дієвість, і тепер Україна переходить до етапу масового виробництва та масштабування цих ракетних систем.

“Вже неодноразові наші використання показали, що може бути дієвий результат", — додав Зеленський.

Президент зауважив, що Україна працює над переходом до більш масового використання цих систем та "серйозних" спроб ударів по Росії вже у 2025 році.

Зеленський також прокоментував використання західних ракетних систем і наголосив на важливості інтеграції різних видів озброєння у єдині операції.

"Tomahawk — важлива складова комплексних операцій із Storm Shadow, SCALP і нашими дронами. Американці це знають — я їм показував операції, які ми хочемо провести", — сказав президент.

Водночас Зеленський визнав, що Україна досі не отримала ракети "повітря–повітря" великої дальності, які могли б суттєво посилити її авіаційні можливості.

"Є ракети з дальністю, яка нам потрібна, але їх нам не дають. Найбільше, що я можу випросити з літака — це ракети MICA на 80 км, над цим я працюю з французами", — додав президент.

