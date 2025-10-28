Зеленський анонсував масштабні удари по Росії до кінця року

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський заявив про перші успішні результати застосування новітніх українських систем озброєння, а саме ракет "Фламінго" та "Рута". Крім того, президент анонсував майбутні масштабні удари по Росії.
Вибухи в Росії. Фото ілюстративне
Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що нові українські ракети вже продемонстрували бойову ефективність.
Президент наголосив, що перші бойові використання "Фламінго" та "Рути" довели їхню дієвість, і тепер Україна переходить до етапу масового виробництва та масштабування цих ракетних систем.
Президент зауважив, що Україна працює над переходом до більш масового використання цих систем та "серйозних" спроб ударів по Росії вже у 2025 році.
Зеленський також прокоментував використання західних ракетних систем і наголосив на важливості інтеграції різних видів озброєння у єдині операції.
Водночас Зеленський визнав, що Україна досі не отримала ракети "повітря–повітря" великої дальності, які могли б суттєво посилити її авіаційні можливості.
