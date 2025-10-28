Путіну прийде кінець: у США озвучили план закінчення війни в Україні

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що російського диктатора Володимира Путіна можна змусити закінчити війну в Україні. За його словами, це можливо у тому випадку, якщо Китай та інші країни відмовляться купувати російську нафту.

Ліндсі Грем. Фото з відкритих джерел

Ліндсі Грем в ефірі Fox News розповів про можливий сценарій закінчення війни в Україні через тиск Китаю та відмову від російської нафти.

"Економіка Путіна базується на нафті та газі. Якщо зменшити доходи від нафти та газу, йому настане кінець. Найбільшим покупцем російської нафти є Китай. Трійка лідерів: Китай, Індія та Бразилія. Що якщо Путіну зателефонують з цих країн і скажуть: "Час сідати за стіл переговорів, це вже шкодить нам". Так можна закінчити війну", — сказав Грем.

Американський сенатор зауважив, що нещодавно введені Трампом санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії ускладнили її відносини з Китаєм. За його словами, КНР почала відмовляти від російської нафти і подібна тенденція спостерігається з Індією.

Як пояснив Грем, на майбутній зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна буде обговорюватися питання війни Росії проти України, а саме спроба китайського лідера підштовхнути до закінчення війни через відмову від російської нафти.

