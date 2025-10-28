logo_ukra

BTC/USD

115403

ETH/USD

4153.58

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путіну прийде кінець: у США озвучили план закінчення війни в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Путіну прийде кінець: у США озвучили план закінчення війни в Україні

Американський сенатор Ліндсі Грем розповів, як натиснути на Володимира Путіна та змусити Росію до миру в Україні.

28 жовтня 2025, 09:05 comments3308
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що російського диктатора Володимира Путіна можна змусити закінчити війну в Україні. За його словами, це можливо у тому випадку, якщо Китай та інші країни відмовляться купувати російську нафту.

Путіну прийде кінець: у США озвучили план закінчення війни в Україні

Ліндсі Грем. Фото з відкритих джерел

Ліндсі Грем в ефірі Fox News розповів про можливий сценарій закінчення війни в Україні через тиск Китаю та відмову від російської нафти.

"Економіка Путіна базується на нафті та газі. Якщо зменшити доходи від нафти та газу, йому настане кінець. Найбільшим покупцем російської нафти є Китай. Трійка лідерів: Китай, Індія та Бразилія. Що якщо Путіну зателефонують з цих країн і скажуть: "Час сідати за стіл переговорів, це вже шкодить нам". Так можна закінчити війну", — сказав Грем.

Американський сенатор зауважив, що нещодавно введені Трампом санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії ускладнили її відносини з Китаєм. За його словами, КНР почала відмовляти від російської нафти і подібна тенденція спостерігається з Індією.

Як пояснив Грем, на майбутній зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна буде обговорюватися питання війни Росії проти України, а саме спроба китайського лідера підштовхнути до закінчення війни через відмову від російської нафти.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі відреагували на заяву Трампа, який присоромив Путіна через війну в Україні.

Також "Коментарі" писали, що в США повідомили неприємні новини для Угорщини. Попри заяви Орбана про санкційні виключення на купівлю російської нафти для Угорщини, Вашингтон на такий крок не планує йти.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини