Путіну прийде кінець: у США озвучили план закінчення війни в Україні

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що російського диктатора Володимира Путіна можна змусити закінчити війну в Україні. За його словами, це можливо у тому випадку, якщо Китай та інші країни відмовляться купувати російську нафту.
Ліндсі Грем. Фото з відкритих джерел
Ліндсі Грем в ефірі Fox News розповів про можливий сценарій закінчення війни в Україні через тиск Китаю та відмову від російської нафти.
Американський сенатор зауважив, що нещодавно введені Трампом санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії ускладнили її відносини з Китаєм. За його словами, КНР почала відмовляти від російської нафти і подібна тенденція спостерігається з Індією.
Як пояснив Грем, на майбутній зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна буде обговорюватися питання війни Росії проти України, а саме спроба китайського лідера підштовхнути до закінчення війни через відмову від російської нафти.
