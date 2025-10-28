Путину придет конец: в США озвучили план окончания войны в Украине

Рубрики
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что российского диктатора Владимира Путина можно заставить закончить войну в Украине. По его словам, это возможно в том случае, если Китай и другие страны откажутся покупать российскую нефть.
Линдси Грэм. Фото из открытых источников
Линдси Грэм в эфире Fox News рассказал о возможном сценарии окончания войны в Украине из-за давления Китая и отказа от российской нефти.
Американский сенатор заметил, что недавно введенные Трампом санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России усложнили ее отношения с Китаем. По его словам, КНР начала отказываться от российской нефти и подобная тенденция наблюдается с Индией.
Как пояснил Грэм, на предстоящей встрече Трампа и Си Цзиньпина будет обсуждаться вопрос войны России против Украины, а именно попытка подтолкнуть китайского лидера к окончанию войны из-за отказа от российской нефти.
