Путину придет конец: в США озвучили план окончания войны в Украине

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что российского диктатора Владимира Путина можно заставить закончить войну в Украине. По его словам, это возможно в том случае, если Китай и другие страны откажутся покупать российскую нефть.

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

Линдси Грэм в эфире Fox News рассказал о возможном сценарии окончания войны в Украине из-за давления Китая и отказа от российской нефти.

"Экономика Путина базируется на нефти и газе. Если уменьшить доходы от нефти и газа, ему придет конец. Крупнейшим покупателем российской нефти является Китай. Тройка лидеров: Китай, Индия и Бразилия. Что если Путину позвонят по телефону из этих стран и скажут: "Время садиться за стол переговоров, это уже вредит нам". Так можно окончить войну", — сказал Грэм.

Американский сенатор заметил, что недавно введенные Трампом санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России усложнили ее отношения с Китаем. По его словам, КНР начала отказываться от российской нефти и подобная тенденция наблюдается с Индией.

Как пояснил Грэм, на предстоящей встрече Трампа и Си Цзиньпина будет обсуждаться вопрос войны России против Украины, а именно попытка подтолкнуть китайского лидера к окончанию войны из-за отказа от российской нефти.

