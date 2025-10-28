logo

Путину придет конец: в США озвучили план окончания войны в Украине
НОВОСТИ

Путину придет конец: в США озвучили план окончания войны в Украине

Американский сенатор Линдси Грэм рассказал, как нажать на Владимира Путина и вынудить Россию к миру в Украине.

28 октября 2025, 09:05 comments3303
Автор:
avatar

Slava Kot

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что российского диктатора Владимира Путина можно заставить закончить войну в Украине. По его словам, это возможно в том случае, если Китай и другие страны откажутся покупать российскую нефть.

Путину придет конец: в США озвучили план окончания войны в Украине

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

Линдси Грэм в эфире Fox News рассказал о возможном сценарии окончания войны в Украине из-за давления Китая и отказа от российской нефти.

"Экономика Путина базируется на нефти и газе. Если уменьшить доходы от нефти и газа, ему придет конец. Крупнейшим покупателем российской нефти является Китай. Тройка лидеров: Китай, Индия и Бразилия. Что если Путину позвонят по телефону из этих стран и скажут: "Время садиться за стол переговоров, это уже вредит нам". Так можно окончить войну", — сказал Грэм.

Американский сенатор заметил, что недавно введенные Трампом санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России усложнили ее отношения с Китаем. По его словам, КНР начала отказываться от российской нефти и подобная тенденция наблюдается с Индией.

Как пояснил Грэм, на предстоящей встрече Трампа и Си Цзиньпина будет обсуждаться вопрос войны России против Украины, а именно попытка подтолкнуть китайского лидера к окончанию войны из-за отказа от российской нефти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявление Трампа, который пристыдил Путина из-за войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в США сообщили неприятные новости для Венгрии. Несмотря на заявления Орбана о санкционных исключениях на покупку российской нефти для Венгрии, Вашингтон на такой шаг не собирается идти.



