Зеленский анонсировал масштабные удары по России до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о первых успешных результатах применения новейших украинских систем вооружения, а именно ракет "Фламинго" и "Рута". Кроме того, президент анонсировал грядущие масштабные удары по России.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами рассказал, что новые украинские ракеты уже продемонстрировали боевую эффективность.

"Фламинго" — было боевое применение. "Рута" — было боевое применение", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что первые боевые использования "Фламинго" и "Руты" доказали их действенность, и теперь Украина переходит к этапу массового производства и масштабирования этих ракетных систем.

"Уже неоднократные наши использования показали, что может быть действенный результат", – добавил Зеленский.

Президент отметил, что Украина работает над переходом к более массовому использованию этих систем и "серьезным" попыткам ударов по России уже в 2025 году.

Зеленский также прокомментировал использование западных ракетных систем и отметил важность интеграции различных видов вооружения в единые операции.

"Tomahawk – важная составляющая комплексных операций с Storm Shadow, SCALP и нашими дронами. Американцы это знают – я им показывал операции, которые мы хотим провести", – сказал президент.

Зеленский признал, что Украина до сих пор не получила ракеты "воздух-воздух" большой дальности, которые могли бы существенно усилить ее авиационные возможности.

"Есть ракеты с дальностью, которая нам нужна, но их нам не дают. Больше всего, что я могу выпросить из самолета – это ракеты MICA на 80 км, над этим я работаю с французами", – добавил президент.

