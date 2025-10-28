Зеленский анонсировал масштабные удары по России до конца года

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о первых успешных результатах применения новейших украинских систем вооружения, а именно ракет "Фламинго" и "Рута". Кроме того, президент анонсировал грядущие масштабные удары по России.
Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами рассказал, что новые украинские ракеты уже продемонстрировали боевую эффективность.
Президент подчеркнул, что первые боевые использования "Фламинго" и "Руты" доказали их действенность, и теперь Украина переходит к этапу массового производства и масштабирования этих ракетных систем.
Президент отметил, что Украина работает над переходом к более массовому использованию этих систем и "серьезным" попыткам ударов по России уже в 2025 году.
Зеленский также прокомментировал использование западных ракетных систем и отметил важность интеграции различных видов вооружения в единые операции.
Зеленский признал, что Украина до сих пор не получила ракеты "воздух-воздух" большой дальности, которые могли бы существенно усилить ее авиационные возможности.
