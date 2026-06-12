“Заява із США вражає цинізмом”: в Раді різко відповіли колишньому спецпосланцю Трампа

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Кречмаровская Наталия
Мирні переговори щодо України наразі призупинені, про це раніше говорили і представники США, і Росії. В Європі обговорюють можливість відновити переговорний трек та радяться, хто може стати перемовником від ЄС. У США тим часом схвально ставляться до того, що переговори призупинені. Про це заявив колишній спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Максим Бужанський різко відреагував на заяву. Зазначив, що за словами Келлога, добре, що переговори між Україною, США та РФ зупинені, — пояснив, мовляв, що Україна і сама, без США, добре справляється з РФ.
Політик нагадав, які масовані обстріли переживала Україна, і зауважив, що якби щось подібне сталося в США, то навряд би це сподобалося Келлогу.
Народний депутат наголосив, що Україні потрібен мир.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що названо зброю, страшнішу за “Орєшнік”.