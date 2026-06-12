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“Заява із США вражає цинізмом”: в Раді різко відповіли колишньому спецпосланцю Трампа

Народний депутат Бужанський жорстко відреагував на заяву Келлога про переговори щодо завершення війни в Україні

12 червня 2026, 10:18
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Кречмаровская Наталия

Мирні переговори щодо України наразі призупинені, про це раніше говорили і представники США, і Росії. В Європі обговорюють можливість відновити переговорний трек та радяться, хто може стати перемовником від ЄС. У США тим часом схвально ставляться до того, що переговори призупинені. Про це заявив колишній спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог.

“Заява із США вражає цинізмом”: в Раді різко відповіли колишньому спецпосланцю Трампа

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Максим Бужанський різко відреагував на заяву. Зазначив, що за словами Келлога, добре, що переговори між Україною, США та РФ зупинені, — пояснив, мовляв, що Україна і сама, без США, добре справляється з РФ.

“Україна справді відбивається сама, це правда. А ось те, що це "добре", що їй доводиться відбиватися, те, що, на думку Келлога, "добре, що не йдуть тристоронні переговори", це цинізм і абсурд найвищого ступеня”, — зазначив народний депутат. 

Політик нагадав, які масовані обстріли переживала Україна, і зауважив, що якби щось подібне сталося в США, то навряд би це сподобалося Келлогу. 

“Я не думаю, що Келлог сказав би добре, якби два десятки дронів прилітало Нью-Йорком, як прилітає по Харкову. Чи не сподобалися б Келлогу ракетні удари по Маямі, за Одесу він явно переживає менше. Навряд чи оцінив би тридцять ракет і п'ятсот дронів за ніч по Вашингтону, а Київ таке бачив. Ну і до будинку на Перемозі в Дніпрі підійшов би це розповісти, та й до будь-якого будинку на вулицях Нікополя, там важко знайти зовсім цілі будинки”, — підкреслив політик. 

Народний депутат наголосив, що Україні потрібен мир.

“А Келлогу не потрібний, вибачте, але світ сповнений Келлогами, які здаються собі мужнішими. У пожежах нашої війни”, — резюмував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що названо зброю, страшнішу за “Орєшнік”. 



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Джерело: https://t.me/MaxBuzhanskiy/21448
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