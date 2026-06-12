“Заява із США вражає цинізмом”: в Раді різко відповіли колишньому спецпосланцю Трампа

Мирні переговори щодо України наразі призупинені, про це раніше говорили і представники США, і Росії. В Європі обговорюють можливість відновити переговорний трек та радяться, хто може стати перемовником від ЄС. У США тим часом схвально ставляться до того, що переговори призупинені. Про це заявив колишній спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Максим Бужанський різко відреагував на заяву. Зазначив, що за словами Келлога, добре, що переговори між Україною, США та РФ зупинені, — пояснив, мовляв, що Україна і сама, без США, добре справляється з РФ.

“Україна справді відбивається сама, це правда. А ось те, що це "добре", що їй доводиться відбиватися, те, що, на думку Келлога, "добре, що не йдуть тристоронні переговори", це цинізм і абсурд найвищого ступеня”, — зазначив народний депутат.

Політик нагадав, які масовані обстріли переживала Україна, і зауважив, що якби щось подібне сталося в США, то навряд би це сподобалося Келлогу.

“Я не думаю, що Келлог сказав би добре, якби два десятки дронів прилітало Нью-Йорком, як прилітає по Харкову. Чи не сподобалися б Келлогу ракетні удари по Маямі, за Одесу він явно переживає менше. Навряд чи оцінив би тридцять ракет і п'ятсот дронів за ніч по Вашингтону, а Київ таке бачив. Ну і до будинку на Перемозі в Дніпрі підійшов би це розповісти, та й до будь-якого будинку на вулицях Нікополя, там важко знайти зовсім цілі будинки”, — підкреслив політик.

Народний депутат наголосив, що Україні потрібен мир.

“А Келлогу не потрібний, вибачте, але світ сповнений Келлогами, які здаються собі мужнішими. У пожежах нашої війни”, — резюмував політик.

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